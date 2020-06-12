Berge: “Esnafımıza 79 milyon 575 bin TL kredi verildi”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, esnaf ve sanatkara 79 milyon 575 bin TL kredi verildiğini söyledi.

VAN ESOB Başkanı İsa Berge, Halkbank Merkez Şube Müdürü Suat Gülbahar’ı makamında ziyaret etti. Hükümetin verdiği 25 bin TL nakit ve 25 bin TL kredi kartı desteği başvuruları ile ilgili bilgi alan Berge, şu ana kadar Van’da esnaf ve sanatkara 79 milyon 575 bin TL kredi verildiğini söyledi. Berge, “Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarımızın ayakta kalabilmesi amacıyla sunduğu kredi desteği için hükümetimize teşekkür ediyoruz. Halkbank Merkez Şube Müdürü Suat Gülbahar’dan aldığımız bilgiye göre, Halkbank Van merkez şubede bin 96 başvuruya karşılık 27 milyon 400 bin TL, Kazım Karabekir şubesinde 746 başvuruya karşılık 18 milyon 650 bin TL, Tuşba şubesinde 706 başvuruya karşılık 17 milyon 650 bin TL, Erciş’te 635 başvuruya karşılık 15 milyon 875 bin TL kredi verildi. 25 bin TL nakit olmak üzere Van genelinde 3 bin 183 başvuruya toplam 79 milyon 575 bin TL kredi verildi. Ayrıca her başvuran esnafa çeşitli miktarlarda kredi kartı desteği de verildi” dedi.



“Gösterdiğiniz ilgi bizim için çok kıymetlidir”

“Sürecin başından beri sizinle birlikte çalıştık, esnaf ve sanatkarımız bankadan boş dönmedi ve birebir ilgilendiniz” diyen Berge, şöyle devam etti:

“Canı gönülden söylüyorum, bu zor günlerde bizlere kol kanat geldiniz. Bize göstermiş olduğunuz ilgi bizim için çok kıymetlidir. Halkbank’tan gereken ilgiyi gördük, ancak özel bankalar bu ilgiyi göstermedi. Biz de VAN ESOB olarak pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarımıza göstermiş olduğunuz ilgi nedeniyle sizi ve tüm banka şube müdürlerimizi tebrik ediyoruz. Başta Halkbank Merkez Şube Müdürü Suat Gülbahar olarak siz olmak üzere, Halkbank Diyarbakır Bölge Müdürü Tuncay Baytaşoğlu, Kazım Karabekir Şube Müdürü Fetullah Kaya, Tuşba Şube Müdürü Cengiz Barış Gazioğlu ve Erciş Şube Müdürü Orhan Yücel ile personelinize teşekkür ediyoruz.”

VAN ESOB Başkanı İsa Berge, Halkbank Diyarbakır Bölge Müdürü Tuncay Baytaşoğlu ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Van esnaf ve sanatkarları adına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.