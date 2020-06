Van kedileri artık mesafeli sevilecek Van Kedi Villası kapılarını ziyaretçilere açtı

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan Van Kedi Villası, normalleşme süreci kapsamında getirilen yeni kurallarla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası, bu yıl korona virüs pandemisi nedeniyle yeni kurallarla ziyarete açıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, korona virüs pandemisi çıktığı andan itibaren Van Kedi Villasını ziyarete kapattıklarını ifade ederek, “Hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından bilinmeyen bir olayla karşı karşıyaydık. Dolayısıyla bunun hayvan sağlığına nasıl etki edeceğini bilmiyorduk. Bugüne kadar ziyarete kapalıydık. Ancak 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci ile birlikte kedi evini sınırlı da olsa ziyarete açtık. Bundan sonra belli şartlarda ziyaretçi kabul edeceğiz” dedi.



“Kontrollü bir şekilde ziyaretçi almayı düşünüyoruz”

Van kedilerinin koruma altında olduğunu dile getiren Kaya, “Dolayısıyla da burada insanların kendi aralarında sosyal mesafelerini korumaları gerekirken aynı zamanda hayvanlarla arasında da sosyal mesafelerini korumaları gerekiyor. Dolayısıyla burada çift yönlü çalışılması gereken bir durum söz konusu. Bu anlamda biz işaretlerimizi yaptık. Maskesiz olmamak şartıyla her seferinde belli sayıda ziyaretçiyi içeriye kabul edeceğiz. Onlar çıktıktan sonra gerekli dezenfeksiyonları mutlaka yapmış olacağız. Şimdilik kontrollü bir şekilde ziyaretçi almayı düşünüyoruz. Sonradan kurallara herhangi bir itaatsizlik durumu söz konusu olursa, tereddüt etmeden ziyaretçilere kapatma düşüncemiz olacaktır” ifadelerini kullandı.



Van kedileriyle temas kaldırıldı

İnsanlarla kediler arasında 1 metre 70 santimetrelik bir mesafenin olacağını vurgulayan Kaya, “Burada önemli olan bulaş mesafesidir. Dolayısıyla burada bina imkanları dahilinde 1 metre 70 santimetrelik mesafede hayvanlara dokunmamak şartıyla ziyaretçilere açıyoruz. Daha önce gelen ziyaretçiler hayvanların içerisine girebiliyordu. Onları besleyip sevebiliyor, onlarla oynayabiliyordu. Ama yeni normalleşmede öyle bir durum söz konuşu değildir. Kesinlikle temas etmeyecektir” diye konuştu.

Van kedilerinin de insanlar gibi sıcak canlılar olduğuna değinen Kaya, “Biz sıcak bir toplumuz. Birbirimizle karşılaştığımızda dokunmadan nasıl bir eksiklik hissediyorsak, hayvanlarda sevgiye alışmış varlıklardır. Ama sağlık için her şeye katlanıyoruz, onlarda kendi sağlıkları için katlanmak durumunda kalacaklardır” şeklinde konuştu.

