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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü hentbol takımı 1. ligde

İHA

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Lig D Gurubu'nda yer alan Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Hentbol erkekler takımı, 1. Lig'e yükseldi.

Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü hentbol takımı 1. ligde

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Lig D Gurubu’nda yer alan Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Hentbol erkekler takımı, 1. Lig’e yükseldi.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Lig D Gurubu’nda yer alan Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Hentbol erkeler takımı, ligi 9 puanla 2. sırada tamamlayıp playoff grubuna katılmaya hak kazandı. Dünyayı etkisi altına alan pendemi dolayısı ile Türkiye Hentbol Federasyon Başkanlığınca tüm liglerin tescil edilmesiyle Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Hentbol takımı 1. Lige alındı. Takım, 20202021 sezonunda THF Hentbol 1. Lig Can Çağnay sezonunda Van'ı temsil edecek.
Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Lig D Gurubu’nda yer alan Van Erek Beş Yıldız Hentbol takımı olarak gurubu 9 puanla 2. sırada tamamladıklarını, playoff grubuna katılmaya hak kazandıklarını söylediler. Dünyayı etkisi altına alan pendemi dolayısı ile Türkiye Hentbol Federasyon Başkanlığınca tüm liglerin tescil edilmesi durumunda Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübünün 1.Lige alınmasını büyük bir mutluluk ile öğrenmiş bulundukları ifade edilen açıklamada, “1. ligin Van’ımıza ne kadar yakışacağının bilincinde olarak çıktığımız bu yolda istenileni elde edip Van’ımıza armağana ettiğimiz için çok mutluyuz. Kulübümüzü ilk kurduğumuz günden bugüne misyonumuzu ve vizyonumuzdan asla taviz vermedik. Asıl hedefimizin Vana ve Van’ın geleceğine yatırım olduğunu hep belirtmeye çalıştık ve bu doğrultuda yürümeye özen göstererek imkansızlıklara rağmen Van’ımızı hak ettiği belli noktalardan birine getirdik. Hentbol adına Van çok büyük bir kapasite şu an ise altyapılarımızda 500 aşkın Vanlı çocuklarımız devam ediyoruz. Bu çocukların büyümesi ile kurduğumuz A takımızın meyvesini alıyoruz. 20202021 THF Erkekler 1. Ligi toplam 17 takımın yer alacağı kaliteli bir lig olacaktır. 8 deplasman maçımızdan ve 8 iç saha maçlarımızdan Doğu Anadolu Bölgesinden 1. ligde yer alan tek olacağız. Rakiplerimiz arasında Ankara 3, İstanbul 3, Bolu, Rize, Trabzon, Tokat, Aydın, Amasya, Hatay, Giresun, Karabük, Adana’dan birer takının katılımıyla çift devreli olarak müsabakalarımız gerçekleşecektir. Yanı sıra süper lig takımlarımızın da yer aldığı THF Erkekler Türkiye Kupasında da Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Hentbol erkeler takımı olarak yerimizi alacağız. 20192020 THF 2. Lig sezonu süresince Van Erek Beş Yıldız’a her zaman destek olan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say bey teşekkür ederiz” denildi.

“Doğu Anadolu Bölgesinin Hentbol 1. ligindeki tek temsilciyiz”
Açıklamanın devamında ise “Van’ın ve Doğu Anadolu Bölgesinin Hentbol 1. Ligindeki tek temsilci olan Van Erek Beş Yıldızın 1. Ligde tutunabilmesi ve devam edebilmesi için başta Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez bey olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarının, Vanlı iş insanlarımızın Van’ımızın takımı olan Van Erek Beş Yıldıza sahip çıkmalarını diler desteklerini beklediğimizi ifade etmek isteriz. Sporcularımıza eğitim bursu imkanı tanıyan ve her zaman desteğini yanımızda hissettiren Özel Fen Teknoloji Koleji yönetim kurulana da teşekkür ederiz. Bu süreç içerisinde teknik ekibimizden tüm sporcularımıza kadar takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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