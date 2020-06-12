Edremit’te 'Urartu Gelişim Koridoru'nun ihalesi yapıldı 3 bin yıllık Şamran Kanalı’nda tarihe yolculuk başlıyor

Van’ın Edremit Belediyesinin tarihi Şamran Kanalı’nın uluslararası turizme açılması için hazırladığı 'Urartu Gelişim Koridoru' projesinin ihalesi gerçekleştirildi.

Bölgenin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için 3 bin yıl önce Urartular tarafından yaptırılan, Anadolu ve dünya su mühendisliğinin bir harikası olduğu belirtilen 51 kilometre uzunluğundaki Menua (Şamran) Sulama Kanalında tarihe yolculuk başlıyor. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın önemli projeleri arasında yer alan 'Urartu Gelişim Koridoru' projesinin ihalesi yapıldı. Edremit’e vizyon kazandırmak amacıyla yapımı planlanan 'Urartu Gelişim Koridoru' projesi kapsamında yürüyüş yolları, oturma alanları, bisiklet yolu, kamp alanları ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaların yapılacağı projede, tarihi alanın turizme büyük katkılar sunması hedefleniyor.

Türkiye'deki yürüyüş yollarından tarihi Likya yürüyüş yolundan sonra ikincisi olan Menua yürüyüş yolu da Edremit'te hayata geçiyor. Edremit Belediyesi Meclis Salonu’nda Garip Bayram başkanlığında yapılan ihaleye 9 firma katılırken, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19’ncu maddesi gereği açık ihale usulü ile gerçekleştirildi. Toplantıda, teklif zarfları üzerinde yapılan inceleme sonunda en uygun teklifi veren firmanın ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.



“Edremit özelinde Van’ımıza hayırlı olsun”

İhalenin hayırlı olması temennisinde bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, DAP İdaresine sunulan ve kabul gören projenin ilk ayağı olan ihaleyi gerçekleştirdiklerini belirtti. Edremit özelinde Van’ın turizmine büyük katkı sunacak olan projeden dolayı DAP yönetimine teşekkür eden Başkan Say, “Türkiye'deki ilk yürüyüş rotası olan Likya Yolu’ndan sonra biz de ikincisini Van'ımıza ve bölgemize kazandırmış olacağız. İlimize, ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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