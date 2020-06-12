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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Takva, sigorta acentelerinin yetkilileriyle bir araya geldi

İHA

Başkan Takva, sigorta acentelerinin yetkilileriyle bir araya geldi

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, kentteki sigorta acentelerinin yetkilileri ile bir araya geldi.
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva öncülüğünde sigorta acentesi yetkililerinin sıkıntılarının görüşüldüğü toplantının ardından odadan bir açıklama yapıldı. Van’da 143, ülke genelinde ise toplam 16 bin 84 sigorta acentesinin dolaylı olarak 200 bine yakın istihdam ile dev bir iş kolu olduğu ifade edilen açıklamada, “2007 yılında çıkarılan 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ile birlikte sektörün temel çizgileri belirlenmiş, başka bir iş kolunda ek faaliyet gösterilmesi sınırlandırılarak acentelik faaliyetlerinin çalışma esasları belirlenmiştir. Ayrıca sektör temsilcilerinin eğitim ve tecrübe standartları da bu kanunla netleştirilmiştir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığının 'sigorta pazarını büyütmek' adı altında 9 Mayıs 2020 tarihinde uygulamaya aldığı ‘Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigortacılık Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ özetle yetkisiz, mesleki bilgilere sahip olmayan kişi ve kurumların da poliçe kesmesine, sektörde 2007 yılından bu yana getiren kalitenin düşmesine yol açar niteliktedir. Aynı ildeki acentelerin iş paylaşımı yapabildiği bir ortamda, linkler verilerek işin ehli olmayan farklı alternatif satış kanallarının önünün açılıyor olması, 5684 sayılı kanunun çıkması ile birlikte 12 yıldır düzene giren sektöre darbe vuracağı aşikardır. Dolayısıyla sigortacılık faaliyetlerinin ehil olamayanlar tarafından yürütülmesi, sektörde tahribatlar oluşturarak; sigorta işlemleri çerçevesinde kendisini, evini, aracını, iş yerini ve benzeri kıymetlerin sürekliliği ve geleceğini teminat altına almak üzere işlem yapan muhatapları da güvensizliğe sevk edecektir. Derinlemesine bir karşılaştırma yapıldığında 9 Mayıs 2020 tarihli uygulama ile 18 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan genelgeye baktığımızda çok derin bir aykırılığın olduğu gözlemlenecektir. Sigorta acentelerini; sadece sigorta poliçeleri üreten kişiler olarak görmemeliyiz. Bahse konu sektör ve temsilcileri; ülkemizdeki tüm kişi ve kurumların yüzlerce farklı riskine teminat sunulmasına aracılık eden ve bu faaliyeti yaparken de; risk/kriz/ finans yönetimi, halkla ilişkiler, hukuk ve daha birçok konuda bilgi ve donanıma sahip olan, ayrıca istihdam ve ülke menfaatleri doğrultusunda faaliyet yürüten donanımlı aktörlerdir. Donanım, tecrübe ve yeterliliklerini saymış olduğumuz bu faaliyetlerin herkes tarafından icra edilir hale getirilmesi zaten sigorta bilincinin düşük olduğunu da düşünecek olursak kabul edilemez bir durumdur. Bu durum sektörün itibarına zarar vererek kalite standartlarının düşmesine neden olacaktır. Van Ticaret ve Sanayi Odası, asli görevi çerçevesinde üyeleri tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin genel ahlak ve resmi kurallar çerçevesinde icra edilişine katkı sunmak ve üye menfaatlerinin korunması bilinciyle hareket eden bir meslek kuruluşudur. Misyonu gereği üyelerinin sektör ve meslek bazlı yaşadığı olumsuzluklara çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmakla yükümlüdür. Bu bilinçle; sigorta acentelerinin faaliyetlerine zarar veren ve sektörü itibarsızlaştıran bu durumun tekrar gözden geçirilmesini talep etmekteyiz. Bu noktada sektörün sağladığı istihdam, yıllardır süre gelen tecrübe ve resmi prosedürler çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin hiçe gideceği göz ardı edilmemelidir. Son olarak; bu durumun Bakanımız başta olmak üzere ilgililer tarafından dikkate alınacağına olan inancımızla çağrımızın sonuç bulmasını ve yaşanan bu mağduriyetin bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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