Kalabalık aile yapısı vaka sayısını artırdı, genç nüfus ölüm oranını düşürdü

<br>Behçet DALMAZGülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN´da koronavirüs salgınında şu ana kadar 10 kişin hayatını kaybederken, 550 kişinin de test sonucu pozitif çıktı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, kentteki ölüm oranının Türkiye ve dünya ortalamasının altında olduğunu ve bunun da genç nüfustan kaynaklandığını belirtti, vaka artış hızının yüksek olmasının ise geleneksel yapı, ev içi nüfus sayısının fazlalığı ve yakın temasın sevilmesinden kaynaklandığını söyledi.<br>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Haziran sonrası Doğu Anadolu´nun da aralarında bulunduğu bazı bölgelerde kısmi bir artışın olduğunu açıklamasının ardından, Van'da, alınan tedbirler üst seviyelere çıkarıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, kentteki vaka artışıyla ilgili açıklamada bulundu. Ciddi önlemlerin alındığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini belirten İliklerden, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte yöneticilerin gerekli tedbirleri aldığını söyledi. Sınır kapılarının kapatıldığını, güvenlik önlemlerinin alındığını, ardından da yoğun sağlık çalışmasının yürütüldüğünü belirten İliklerden, "Bu süreçte tüm çalışanlarımıza pandemi, enfeksiyon kontrol eğitimleri verdik. Aynı zamanda hastanemizde Covid-19 pandemisini yönetmek için de belli alanlar oluşturduk. Bu süreç içerisinde şüpheli hastaların tiryajından, hastaneye girişlerinden, yatacakları kesin tanılı servislerden, şüpheli servislerine kadar hem çocuk, hem yetişkin bölümleri, hem de yoğun bakım şüpheli veya yoğun bakım pozitif hastaların takip edileceği özel alanlarımızı oluşturduk. Asansörlerini bile ayırıp, 200 yatağımızı da bunun için ayırdık" dedi.<br>İliklerden, koruyucu ekipman sıkıntısının yaşanmaması için koruyucu cerrahi maske ve yüz siperlikleri ürettiklerini, ayrıca bulaş riskinin azaltılması için de hasta transport sedyeleri ile mobil ve ultraviyole ışınlı çocuk ve erişkin numune alma kabinleri ürettiklerini anlattı. Kentteki ölüm oranının Türkiye ve dünya ortalamasının altında olduğunu belirten İliklerden, vaka artış hızının yüksek olmasının ise geleneksel yapı, ev içi nüfus sayasının yüksekliği ve yakın temasın sevilmesinden kaynaklandığını belirterek şöyle konuştu:<br>"İlimiz geneline bakarsak Covid-19 pandemisinde aslında dezavantajları olan hem de avantajları olan bir yapıya sahibiz. Özellikle 65 yaş altı nüfusumuzun yüzde 90'lara varıyor olması bizim bu pandemide bulaş riskini değil ama ölüm oranlarının düşük olmasını sağladı. Çok şükür bu anlamda Türkiye ve dünya ortalamasının altındayız. 10 vatandaşımız kaybettik. Ama toplam sayıya bakıldığı zaman bu yüzde 3'lerin altında bir oran. Bunu da genç nüfusumuzun çok olmasına bağlıyoruz. Ama bunun yanında benim de bir Vanlı olarak sürecin başından bu yana aslında korktuğum, tedirgin olduğum bir durumda geleneksel yapımızın, teması çok seven, ziyaret kültürünün çok olduğu, taziye kültürünün kalabalık bir şekilde merasimlerin yapıldığı bir sosyal yapıya sahip olmamızdı. Ev içi nüfus sayısının çok fazla olması ve evler arası ziyaretlerin çok fazla olması pandemi sürecinde Van ili olarak bizi çok tedirgin etmekteydi. Bunun dezavantajlarını da pandemi sürecinde görmüş olduk. Özellikle bireysel yaşantının olmadığı, mahalle kültürünün fazla olduğu evler arası, katlar arası ziyaretlerin özellikle sokağa çıkma yasaklarında çok yapılması nedeniyle biz son dönemdeki vakaları biz aileler içinde görmeye başladık. Bu süreci yönetmek anlamında aslında ilgili kurumların sağlık yöneticilerinin mülki amirlerin dışında vatandaşımızın hassasiyetinin ne kadar daha fazla önemli olduğunu gösteriyor."<br>'BU İŞ CİDDİ, DİKKAT EDELİM'<br>Dr. İliklerden, izolasyona uymaları gereken ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerde evler arası yaşanan transferlerin vaka sayısının artmasına neden olduğunu da kaydederek, "Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı çok ciddi bir şekilde uyarmak istiyorum. Son birkaç hafta içinde yine mevcut taziyelerden cenazelerden o kadar ciddi uyarılara rağmen toplu olarak yapılan bu merasimlerden sonra vaka sayılarında az da olsa artış görmekteyiz. Bu iş çok ciddi bir iş ve çok iyi yönetmemiz lazım. Dolayısıyla bu tür toplu merasimlere dikkat etmek lazım. Acımızı her şekilde yaşıyoruz. Tabi Van gibi bizim doğu kültüründe cenaze törenlerin 34 gün olduğu cenazeden erken kalkanların yadırgandığı bir toplumda bu tür önlemleri almak daha zor. Aynı zamanda sosyal teması, yakın teması, ziyareti çok seven bir kültüre sahibiz. Herkes birbirini iki defa öperken, bizler üç defa öpüyoruz. Yakın teması da çok seviyoruz. Tabi bunların hepsine çok dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.<br>'VAKA ARTIŞLARINI GÖZ ÖNÜNE ALARAK ÇALIŞIYORUZ'<br>Son dönemde vaka artışlarını göz önüne alarak Covid-19 alanlarını hala aktif bir şekilde izole olarak hizmete hazır bir şekilde beklettiklerini ifade eden Dr. İliklerden, "Hiçbir şey normalleşmiş değil. Dolayısıyla vatandaşlarımızın alışverişlerinde kendi ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kentte yapacakları mesafe ve hijyen önlemleri halen ciddiyetini korumaktadır. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi olarak şu anda Covid tanılı hastalarımız halen mevcut. Maalesef çocuk hastamız da bulunmaktadır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZGülay KUYUCU<br>2020-06-13 09:16:09<br>

