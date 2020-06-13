Van'da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

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Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Saksağan, Kulaklı Orman Baykuşu ve Ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Van'da, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Saksağan, Kulaklı Orman Baykuşu ve Ebabil kuşu, yetkililere teslim edildi. Yetkililer tarafından vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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