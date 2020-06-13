Kuaföre giren yılan kadınları korkuttu

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<br>VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, kuaföre giren yılan, paniğe yol açtı. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya bırakıldı.<br>Hafıziye Mahallesi Gölbaşı Sokak'taki kuaförde, kadın müşteriler yılan olduğunu gördü. Büyük panik yaşayan kadınlar, hemen itfaiyeyi aradı. Kuaför salonuna gelen İpekyolu İtfaiyesi ekipleri, kanca ve halat yardımıyla yılanı yakaladı. Yaklaşık 45 santimetre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Van DHA<br>2020-06-13 11:04:12<br>

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