Van Gölü'nde martıların balık avı nöbeti

<br>Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederken, martılar da göç boyunca derelerden ayrılmıyor. Kimi zaman birbiriyle mücadele eden kimi zamanda dakikalarca derelerdeki taşların üzerine bekleyen martıların avı, ilginç görüntüler oluşturuyor.<br>Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz arası üreme dönemleri olduğu için avlanma yasağı bulunan inci kefalleri bu dönemde, gölden çıkarak tatlı sulara göç ediyor. Üremek için yoğun çaba sarf eden balıklar, Alaska'daki Somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşıyor. Van ekonomisine büyük katkı sağlayan inci kefallerinin üremek için başlattığı bu görsel şölen, her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Üreme göçü sırasında balıkların en kolay avlandığı bu dönemde güvenlik güçleri aldıkları önlemlerle kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyor. <br>Balığın en kolay avlandığı bu dönemde martılar da göç boyunca derelerden ayrılmıyor. Martılar, balıkların göçü sırasında derenin üzerinde bekleyip, avlanmaya çalışıyor. Kimi zaman birbirleriyle kavga eden martılar, kimi zaman da derelerdeki taşların üzerinde dakikalarca bekliyor. İnci kefallerin neslini devam ettirebilmek için verdiği mücadele sırasında martılar da karınlarını doyurmak için birbirleriyle mücadele ediyor. <br>DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU<br>2020-06-14 10:54:15<br>

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