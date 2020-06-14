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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Valisi Bilmez: "Şehir merkezindeki ahırları yıkacağız"

İHA

Van'ın önemli sorunlarının başında gelen şehir merkezindeki ahırlarla ilgili açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki sahil bandında 300'ün üzerinde ahır bulunduğunu ve ilk etapta bunları yıkacaklarını söyledi.

Van Valisi Bilmez: "Şehir merkezindeki ahırları yıkacağız"

Van’ın önemli sorunlarının başında gelen şehir merkezindeki ahırlarla ilgili açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki sahil bandında 300’ün üzerinde ahır bulunduğunu ve ilk etapta bunları yıkacaklarını söyledi.
Gazeteci Ziya Türk’ün Van FM’de hazırlayıp sunduğu Van’da Gündem Programı’nın konuğu olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Postası Gazetesi’nin yaptığı haberlerle gündeme getirdiği ahır sorununu ortadan kaldıracaklarını belirtti. Ahırların yıkımında Kurban Bayramı’nı beklemeyeceklerini ve biran önce çalışmalara başlayacaklarını belirten Vali Bilmez, ahırların yıkımında kendilerine karşı direnenlere çevre mevzuatı gereği 90 bin TL’den başlayan cezalar uygulayacaklarını söyledi.

“Ahırların tümünün yıkımına başlayacağız”
Kentin merkezinde köy hayatının devam ettiğini söyleyen Vali Bilmez, “Dünyada hiçbir zaman bütün sorunlar aynı anda çözülemez ama bir yerden de başlanması gerekiyor. Kentimiz büyükşehir oldu ve gelişti. Ama bir taraftan da kentin merkezinde köy hayatımızı hala devam ettiriyoruz. Oldukça fazla ahırımız var. Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediye başkanlarıyla bir araya gelerek ortak karar aldık ve bunu da bütün ahır sahiplerine bildirdik. Edremit ile üniversitesi arasındaki sahil bandında 300’ün üzerinde ahır var. İlk etapta bu sahil bandında bulunan ahır sahipleriyle görüşüldü. Kendilerine tebligat yapıldı. Belediye encümenleriyle bunları tespit ettik. Yıkım kararı alıp bunlara tebligat yapacağız. Bu ahırların tümünün yıkımına başlayacağız. Kurban Bayramı’nı beklemeden bunların yıkımını gerçekleştireceğiz. Çünkü Kurban Bayramı’na kadar bize süre tanınsın istediler. Biz biliyoruz ki Kurban Bayramı denildiği anda bayramdan sonra da kış geldi baharın yıkın diyecekler. Geçtiğimiz günlerde bu partnerlerimizle de konuşurken Eminpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Sabri bey kendi ahırının çatılarını gönüllü sökeceğini söyledi. Bize destek verene, yardımcı olana enkaz kaldırmasını belediye yapacak” dedi.

“Sahillerde hayvancılık yaptırmayacağız”
Ahırların yıkımında kendileri karşı direnenlere çevre mevzuatı gereği cezaların kesileceğini belirten Vali Bilmez, “Buna karşı bize direnene de çevre mevzuatı gereği cezalar da uygulayacağız. Bu cezanın en alt limiti de 90 bin TL’dir. Büyükşehir olarak tespit ettiğimiz aynı alanda 300 tane ahır var. Biz bir taraftan haşereyle mücadele edip dünyaların harcamasını yapıyoruz. Diğer tarafta da o ahırlar dururken siz ne kadar haşereyle mücadele ederseniz edin haşere bitmez. Bu bölgede oturan vatandaşlarımızın da CİMER üzerinden bize ulaşan baya bir şikayeti var. İnşallah bunların hepsini bu sene kaldıracağız. Hiç kimseye sahilde hayvancılık yaptırmayacağız. Gidip köylerinde yapsınlar. Birçoğunun da Van’a yakın ahırları var. Kentin başka bölgelerinde de ahırlar var ama önce sahil bölgesindeki ahırlardan başlayacağız. İnşallah bunları bu yıl bitirirsek bunu kademe kademe geliştireceğiz. Ama hayvancılıkta bu bölgenin geçim kaynağıdır. Bir taraftan da Tarım Bakanlığımız hayvancılığı teşvik ediyor, bitkileri teşvik ediyor. Biz Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz öncülüğünde ticaret odası da destek verdi. Gevaş, Edremit arasında Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması için bir süreç başlatıldı ve bakanlıktan ilk onay alındı. Ama süreç devam ediyor. Orada hem hayvancılık yapılacak hem de yem bitkileri yetiştirilecek. Belki de bu üreticilerimizin bir kısmı orada da yerini alır. Daha modern bir hayvancılık yaparlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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