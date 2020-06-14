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Meclis toplantısına katılan HDP’li üyenin testi pozitif çıktı Tuşba Belediye Meclisi üyeleri ile toplantıda görevli personeller evlerinde izole edilerek 14 günlük karantina uygulama sürecine tabi tutuldular

İHA

Meclis toplantısına katılan HDP’li üyenin testi pozitif çıktı Tuşba Belediye Meclisi üyeleri ile toplantıda görevli personeller evlerinde izole edilerek 14 günlük karantina uygulama sürecine tabi tutuldular

Van’ın Tuşba Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısına katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi O.C.’nin yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.
Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 26.03.2020 Tarih ve 5887 Sayılı Genelgesi ile korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşların sağlıklarının korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin toplantılarının ertelenmesi kararı alınmış ve bu konuda valilikler talimatlandırılmış. Ancak gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda normalleşme adımları atılmaya başlanmış. Yaşanan olumlu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığının 03.06.2020 Tarihli Genelge ile ‘Yerel Yönetim Birimlerinin Meclis Toplantıları’ konusunda valilik ve kaymakamlıkların nasıl hareket edeceği ve toplantıların hangi şartlarda yapılabileceği belirlenmiş. Daha önce alınmış olan büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile haziran ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına izin verilmiştir” denildi.

Meclis önemli kararlar aldı
Tuşba Belediye Meclisi de korona virüs tedbirleri kapsamında mart ayından bu yana toplanamadığından dolayı ilçenin geleceğini ilgilendiren birçok gündem maddesinin yaklaşık 3 aydır bekletildiği ifade edilen açıklamada, “Bunun üzerine belediye meclisi ilçenin geleceği için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen tavsiye kurallara uyularak haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi. Tuşba Belediye Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde başta partilerin grup başkan vekilleri ve tüm meclis üyelerine başkanlık makamı adına Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ‘Toplantıya Davet’ mesajında; ‘dünyanın tüm ülkelerinde yayılan korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı olarak ertelenen mahalli idare meclis toplantıları ilgili makamlarca ülkemizin normalleşme sürecine geçmesi nedeniyle yapılabilirliği tamim edilmiştir. Yapılacak olan meclis toplantılarına katılımda gerekli tedbirlerin alınması icap eder. Riskli bölgelerde yaşayan üyelerimizin toplum sağlığını menfi yönde etkilenmemesi için dikkat edilmesi gerektiği, bu nedenle gerekli duyarlılığın gösterilmesi’ şeklinde önceden bilgilendirme mesajı gönderildi. Toplantı günü ise meclis salonu girişine korona virüs kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmış, tüm meclis üyelerinin ateşleri ölçüldükten sonra salona alınmış, dezenfekten tutulmuş ve kendilerine maske ile eldiven dağıtılmış, toplantı boyunca da maskelerinin çıkarılmaması konusunda gerekli ikazlar yapılan meclis üyeleri, sosyal mesafe kuralına göre birer kişi olarak oturtulmuş. Ayrıca her gün toplantı başlamadan önce meclis toplantı salonunda gerekli havalandırma yapılmış ve dezenfekte edilerek hazırlanmış. Alınan tüm bu tedbirler ise kayıt altında alınmış” ifadelerine yer verildi.

“HDP’li üyenin sorumsuz davranışının sebebi verilen huzur hakkı”
İl dışından gelen kardeşine uygulanan karantina süreci daha bitmeyen HDP Meclis Üyesi O.C.’nin birkaç gün öncesinde yaşadığı sağlık sorunundan dolayı bir sağlık kuruluşuna başvurmasına rağmen sorumsuzca davranarak yapılan haziran ayı meclis toplantısına katıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
“Böyle hassas bir dönemde sağlık sorunu yaşamasına rağmen katıldığı toplantı başına alacağı huzur hakkı için başta kendisi ve ailesi olmak üzere toplumun sağlığını hiçe sayan HDP’li Meclis Üyesi O.C.’nin önceki gün tekrar fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan korona virüs testi sonucunun pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırıldı. Tuşba Belediye Meclisi üyeleri ile toplantıda görevli personeller de evlerinde izole edilerek 14 günlük karantina uygulama sürecine tabi tutuldular. Belediye meclisinin çalışmalarını sekteye uğratma ve vatandaşa yapılacak hizmetlerin zamanında yapılmasını engellemeye yönelik yapılan bu tür sorumsuz davranış ile bildiği halde meclis toplantısına katılan O.C. hakkında gerekli yasal takip ve işlemler başlatılacak.”

Tuşba’da hizmetler kesintisiz devam ediyor
Şu ana kadar hastaneye yatırılan O.C.’nin dışında Tuşba Belediye Meclisi üyeleri ile meclis toplantısında görevli personelin (8 personel) hiçbirinde korona virüs semptomuna rastlanılmadığı dile getirilen açıklamada, “Ev karantinasında olan personelin dışında diğer tüm personelimiz canla başla görevlerini sürdürüyor. Belediyemiz tüm birimleri ile Tuşba halkına hizmet vermeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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