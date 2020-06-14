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İpekyolu Belediyesinden ahırlarla ilgili tarihi karar Şehir merkezindeki ahırlar kaldırılıyor İpekyolu Belediyesi ekipleri; doğaya, insan sağlığına ve özellikle Van Gölü’ne zarar veren ilçe merkezindeki ahırların kaldırılması için çalışma başlattı

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan kurul tarafından alınan kararın ardından İpekyolu Belediyesi ekipleri harekete geçerek; doğaya, insan sağlığına ve özellikle Van Gölü'ne zarar veren ilçe merkezindeki ahırların kaldırılması için çalışma başlattı.

İpekyolu Belediyesinden ahırlarla ilgili tarihi karar Şehir merkezindeki ahırlar kaldırılıyor İpekyolu Belediyesi ekipleri; doğaya, insan sağlığına ve özellikle Van Gölü’ne zarar veren ilçe merkezindeki ahırların kaldırılması için çalışma başlattı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan kurul tarafından alınan kararın ardından İpekyolu Belediyesi ekipleri harekete geçerek; doğaya, insan sağlığına ve özellikle Van Gölü’ne zarar veren ilçe merkezindeki ahırların kaldırılması için çalışma başlattı.
Alınan karar üzerine harekete geçen İpekyolu Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde çirkin bir görüntüye sebep olan, çevre sağlığını tehlikeye düşüren ve halk sağlığını tehdit eden ahırların yıkımına Van Gölü sahilinde bulunan Buzhane Mahallesi’nden başladı. İpekyolu Belediyesine bağlı Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Zabıta müdürlüğü ekiplerince gerekli çevre güvenliği alındıktan sonra ahırların yıkım işlemi gerçekleşti. İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, gerekli yasal tebligatların yapılmasının ardından ruhsatsız ve kaçak olan ahırların en geç 7 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamının kaldırılacağı belirtildi. Açıklamada, “Kentte bulunan 2 bin ahırdan ilçe sınırlarında bulunan ve özellikle Van Gölü’ne zarar veren 110 ahır ilk etapta kaldırılıyor. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 246. Maddesi ve belediye meclisi tarafından alınan karar, ilçe sakinleri, çevre dernekleri, sivil toplum örgütleri tarafından memnuniyetle karşılandı” denildi.
Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer de, alınan kararı desteklediğini belirterek, “İlimizin önemli sorunlarının başında gelen ve şehir merkezinin içinde yer alan ahırlarla ilgili sorunun bir an evvel çözülmesi gerekiyor. Ahırların şehir dışına çıkarılması kararını destekliyorum” dedi.
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ise bu sorunun kimseyi mağdur etmeden çözüme kavuşturulmasının en büyük arzusu olduğunu dile getirdi.
Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan da, gelişigüzel yapılan ahırların ve atıklarının Van Gölü’ne akıtılmasının ciddi bir çevre kirliliği oluşturduğunu kaydetti.

“Bu ahırlar Van Gölü’nü kirletiyor”
Belediye meclisinin kararı sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe merkezinde kesinlikle ahırlara müsaade etmeyeceklerini söyledi. Aslan, “Mahalle arasında ahırların bulunması hem çevre açısından hem de modern medeni bir şehir planı açısından mümkün değil. Bu konuyla ilgili vatandaşlardan birçok kez şikayet aldık. Zaten kanun açık, ‘1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi 20 binin üzerinde nüfusu olan yerleşim yerinde hayvan beslemek yasak’ diyor. Bugüne kadar bu duruma maalesef göz yumulmuş. Bu ahırların en büyük dezavantajlarından birisi de dünya mirası olan Van Gölü’nü kirletiyor olmasıdır. Van’ı, Van Gölü’nü seven ve önemseyen herkes bence bu kararı memnuniyetle karşılamalı” dedi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, ahırları kaldırılacak olan hayvan sahiplerinin Kurban Bayramı öncesi mağdur edilmemesi amacıyla bayramdan bir hafta sonrası için Van Gölü sahilinde tespiti yapılan 110 adet kaçak ahırın kararlı bir şekilde yıkılacağını ifade ederek, “Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in öncülüğünde başlatılan çalışmalar neticesinde İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyelerimiz ile birlikte aldığımız bu kararla insan sağlığına, çevreye ve en önemlisi de Van Gölü’ne büyük zarar veren ahırları kaldırıyoruz. Fakat bu karardan besicilik yapan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı’ndan bir hafta sonrasına kadar süre tanıyoruz. Bu tarihten sonra yıkım işlemlerimiz kararlılıkla sürecek” diye konuştu.

Yasal müeyyide uygulanacak
7 Ağustos 2020 tarihinin ahır sahiplerine tanınan son tarih olduğunun bir kez daha altını çizen Aslan, “Ön görülen sürenin dolmasından önce ahırlarını yıkmak isteyen vatandaşların yıkım işlemlerini belediye olarak biz gerçekleştireceğiz. Bahse konu sürenin dolmasının ardından kesinlikle ve kesinlikle merkezde bulunan ahırlara müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca İmar Mevzuatı ve Çevre Kanunu kapsamında yasal süreç işletilerek verilen sürenin bitmesine rağmen hala ahırların kaldırılmaması durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde yasal müeyyide uygulanarak söz konusu ahırların yıkılması ve yıkım bedelinin ilgili şahıslardan alınacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Ayrıca bu tarihe kadar ahırlarda bulunan hayvanların çıkarılmaması durumunda müsadere edileceğini özellikle belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Halkımızdan ve özellikle ahır sahiplerinden bu konuda özveri ve duyarlılık beklediğini vurgulayarak Aslan; “İnsan ve çevre sağlığı ile Van Gölü’nü tehdit eden bu yerlerin bir an önce kaldırılması ve kentimizin yaşamaktan mutluluk duyulan bir şehir görünümüne kavuşması noktasında tüm Van halkından destek bekliyorum” dedi.

“Belediyemiz çok doğru bir karara imza attı”
Alınan kararın çevreye, insan sağlığına ve Van Gölü’nün korunmasına büyük katkı sağlayacağını dile getiren Buzhane Mahallesi Muhtarı Erkan Öndil de, bütün belediyelerin İpekyolu Belediyesi’ni örnek alması gerektiğini ifade ederek, “Belediyemiz çok doğru bir karara imza attı. Ahırların yıkılması kararına önce kendi ahırımdan başlayarak bende destek veriyorum. Artık gelişmiş şehirlerin hiçbirinde ahırlar yer almıyor. Bir muhtar olarak bu konuyla ilgili birçok kez şikayet aldım. Bu sorunun kesin çözümü ilçe merkezi dışında daha modern ve sistemli ahırların kurulması ile mümkün olacaktır. Bu konuda ilgili devlet büyüklerimizden ve ilgili kuruluşlardan destek bekliyoruz. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a bu önemli kararın alınmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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