Van'da taziyeden dönen kişide virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı(2)

<br>MAHALLEDE SAĞLIK TARAMASI BAŞLATILDI<br>Van'ın Gürpınar ilçesinde, Gaziantep'teki taziye ziyaretinden dönen 15 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Gruptan bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantaniya alınan mahallede, sağlık taraması başlatıldı. Taziyede dönen kişilerin ilçe merkezinde girdikleri iş yerleri de belirlenip, belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Giriş ve çıkışlara kapatılan 130 hane ve 850 nüfuslu mahallede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ise, jandarma ekiplerinin kontrolünde ulaştırılmaya çalışılıyor.Tuncay AVCI/GÜRPINAR,(Van)-(DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Tuncay AVCI<br>2020-06-14 15:30:27<br>
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