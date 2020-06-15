Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu; Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney ve batıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (4060Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Bitlis, Van ve Hakkâri’de 24, Muş’ta ise 26 derece olması beklenmektedir. Rüzgarın; Van ve Hakkari arasında yer yer (4060 km/sa) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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