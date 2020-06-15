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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da düğün salonları 1 Temmuz'a hazır

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz'da düğün salonlarının açılacağını duyurmasının ardından Van'da düğün salonlarında yoğunluk başladı. Van'da düğün yapacak olan vatandaşlar düğün salonlarının ve gelinlikçilerin yolunu tutarak hazırlıklara başlarken, düğün salonları ise 1 Temmuz'a hazırlandı.

Van'da düğün salonları 1 Temmuz'a hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Temmuz’da düğün salonlarının açılacağını duyurmasının ardından Van’da düğün salonlarında yoğunluk başladı. Van’da düğün yapacak olan vatandaşlar düğün salonlarının ve gelinlikçilerin yolunu tutarak hazırlıklara başlarken, düğün salonları ise 1 Temmuz’a hazırlandı.
Korona virüs salgını nedeniyle kapatılan düğün salonları 1 Temmuz itibarıyla açılıyor. Düğün salonlarının yeniden açılması kararı pek çok sektörü de şimdiden canlandırırken birçok gelin ve damat adayı 1 Temmuz’u heyecanla bekliyor. Özellikle mobilyacı ve gelinlikçilerde hareketlilik sürerken, düğün salonlarında ise randevu telaşı başladı. Düğünlerini iptal eden ya da erteleyen pek çok çift için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Evlenecek çiftler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından düğün salonları ile gelinlikçilerin yolunu tuttu. Birçok çift düğün için gün almaya başladı.

"Çiftlerimizde korku var”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altın Palas Düğün ve Balo Salonu Sahibi Gökhan Bayramoğlu, çiftlerin randevu almaya başladığını belirterek, “Pandemi sürecinden bu yana ertelenen düğünlerimiz var. Ertelenen düğünlerimiz Temmuz ayında ve sonrasında yapılacak. Şuanda ciddi bir talep yok ama bazı müşterilerimiz randevu talebinde bulundu. Pandemiden dolayı insanlar ister istemez biraz çekingen davranıyor. Çubuk meselesi, maske zorunluluğu olacak diye çiftlerimizde bir korku var. İlerleyen süreçte ciddi taleplerin olacağını düşünüyorum” dedi.

"Düğünlerimiz kalabalık oluyor”
Mart ayından bu yana düğün yapamayan çiftlerin aradığını belirten Bayramoğlu, “Sabırsızlıkla bekleyen düğün sahipleri ve çiftlerimiz var. Düğünlerde salonların yüzde 25 oranında doldurulması açıklamalarından dolayı bir korku var. Bilindiği gibi doğu bölgelerinde düğünlerimiz kalabalık oluyor. Bu bölgede 600700’ün üzerinde insan alacak salon yok. Van’da birçok salonun 100150 kişi için program yapmaları mümkün değil. Temmuz, Ağustos aylarından sonra inşallah talep artar ve güzel programlar yaparız” diye konuştu.

"Pandemi süreci bizi kötü etkiledi”
Pandemi sürecinde çok ciddi anlamda etkilendiklerini belirten Bayramoğlu, “Sağolsun devletimiz zor zamanda yanımızda oldu. Personelimize maaş desteği verdi. Personelimizin geri kalan maaşlarını tamamlayarak mağdur olmamalarını sağladık. Bunların haricinde çeklerimiz, senetlerimiz ve çeşitli ödemelerimiz vardı. Bunları yatırmak zorunda kaldık. Kredilere başvurarak borçlarımızı borçla kapatmak zorunda kaldık. İnşallah 1 Temmuz’dan sonra güzel programlar yapıp halkımıza, milletimize, çiftlerimize unutulmayacak güzel programlar yapmayı düşünüyoruz. Rabbim bir daha bu pandemi sürecini yaşatmasın. Ülkemizi bu tür salgınlardan korusun” diye konuştu.

"İnşallah kazasız belasız bu süreci atlatmış oluruz”
Türkiye genelinde 1,5 milyon insanın düğün salonlarında istihdam edildiğini söyleyen Bayramoğlu, “Emlakçısı, inşaatçısı, gelinlikçisi, fotoğrafçısı, giyimcisi, mobilyacısı, kuyumcusu, beyaz eşya satıcısı tüm bunlar düğün salonlarına bağlı. Bilim kurulunun kararıyla düğün salonları 3, 3.5 ay kapatıldı. Bu süreçte ister istemez bizimle birlikte yukarıda saymış olduğum sektörlerde etkilendi. Salonların açılması gerekiyordu. Çok şükür 1 Temmuz’dan sonra başlıyoruz. Bizde hayırlısı ile 2 Temmuz’da ilk programımızı yapacağız. İnşallah kazasız belasız bu süreci atlatmış oluruz. Düğün yapacak çiftlerimize de şimdiden mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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