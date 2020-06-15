Çatak’ta şiddetli yağmur ve fırtına ağaç devirdi

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Van'ın Çatak ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ağaç devrildi.

Çatak ilçesinde fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Adnan Menderes Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki kaldırım üzerinde bulunan ağaç fırtınanın şiddetine dayanamayarak kırıldı. Yola devrilen ağacın kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlatırken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

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