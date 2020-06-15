Çaldıran Belediyesinden haşereyle mücadele çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek ve haşereyle mücadele çalışması başlattı.

Çaldıran Belediyesi ekipleri, Kaz Gölü ve çevresinde başlattıkları ilaçlama çalışmalarını yaz sonuna kadar sürdürmeyi planlıyor. Çalışmalara larva döneminin ana merkezi olan Kaz Gölü çevresinde başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Halkımızın yaz mevsimini rahat geçirmesi için ilaçlama çalışması başlattık. Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek ve haşereye karşı biyolojik mücadeleyi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yürütüyor. Larva döneminde bataklığın merkezi olan Kaz Gölü çevresinde ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

Bataklığın kurutulmasının ardından mahalle, cadde ve sokakların da haşereye karşı ilaçlanacağını dile getiren Başkan Ensari, “Titiz bir şekilde yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız yaz akşamlarını evlerinin balkonunda ve bahçelerinde rahat bir şekilde geçirebilecekler. Düzenli olarak sulak ve evsel atıkların olduğu alanlarda yapılan ilaçlama çalışması; insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyen Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılan biosidal ürünleri kullanıyoruz. Sivrisinek ve haşereyle mücadelemiz sonbahara kadar aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

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