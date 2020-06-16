Van Milli Egemenlik Caddesi’nde yenileme çalışmaları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi’nin prestij cadde projeleri kapsamında Milli Egemenlik Caddesi’nde yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Milli Egemenlik Caddesi’nde başlatılan yenile çalışmaları aralıksız devam ediyor. Milli Egemenlik Caddesi’nde kaldırımların bir bölümü yeniden düzenlendi. Milli Egemenlik Caddesi’nde hummalı bir çalışma yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli caddelerinde ekonomik yaşamı hareketlendirme ve modern bir görünüm sağlama çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen prestij cadde projelerinden biri olan Milli Egemenlik Caddesi’nde Van Büyükşehir Belediyesi Endüstri Meslek Lisesi önünden Hayat Hastanesine olan 1,2 kilometrelik ilk etabında yenileme çalışmaları yapacak.

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