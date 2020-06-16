Van'da parkomat uygulaması yeniden başladı

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Van'da korona virüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen parkomat sistemi uygulaması dün itibaren yeniden başladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden korona virüs salgını nedeniyle Van’da ara verilen parkomat uygulaması yeniden başladı. Yaklaşık 3 ay önce ara verilen parkomat uygulaması Cumhuriyet Caddesi’nin yeniden trafiğe açılmasıyla başladı. Van’da normalleşme süreciyle hayat normale dönerken, parkomat görevlileri de kent genelinde iş başı yaptı. Araç sahipleri bugünden sonra parkomat uygulamasının geçerli olduğu bölgelerde araç parkı için ücret ödeyecek.

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