Van'da, sopalı ve tabureli kavga kamerada

<br>VAN, (DHA) VAN'ın İpekyolu ilçesinde, iki grup arasında borçalacak nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada taraflar, birbirine sopa ve tabureler ile saldırdı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.<br>Olay, merkez ilçedeki Belediye İş Merkezi'nin yakınlarında meydana geldi. İki grup arasında, iddiaya göre, borçalacak nedeniyle tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflar, birbirine sopa ve tabureler ile saldırdı. Çevrede bulunanlar, kavgayı ayırmaya çalışırken, bazı kişiler de cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Kavgaya karışanlardan hafif yaralananlar olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van <br>2020-06-16 11:35:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.