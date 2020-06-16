Van'da, sopalı ve tabureli kavga kamerada

<br>VAN, (DHA) VAN'ın İpekyolu ilçesinde, iki grup arasında borçalacak nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada taraflar, birbirine sopa ve tabureler ile saldırdı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.<br>Olay, merkez ilçedeki Belediye İş Merkezi'nin yakınlarında meydana geldi. İki grup arasında, iddiaya göre, borçalacak nedeniyle tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflar, birbirine sopa ve tabureler ile saldırdı. Çevrede bulunanlar, kavgayı ayırmaya çalışırken, bazı kişiler de cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Kavgaya karışanlardan hafif yaralananlar olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van <br>2020-06-16 11:35:36<br>
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