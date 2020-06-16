Özalp ilçesinde 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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Van’ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince atlı kaçakçılara yapılan müdahale sonucunda 30 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Haziran 2020 tarihinde Özalp ilçesi Yukarı Tulgalı Mahallesi’ne uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçıların kullandığı güzergahta operasyon planlandı. Güzergahta atlı kaçakçılara yapılan müdahale sonucunda 30 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı” denildi.

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