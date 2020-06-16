Van'da, torbalar içinde 30 kilo metamfetamin bulundu

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarma ekiplerince boş araziye düzenlenen operasyonda, torbalar içinde 30 kilo metamfetamin ele geçirildi. <br>Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçeye bağlı Yukarıtulgalı Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı boş araziye yapılan operasyonda, şüphelilerin atıp, kaçtığı torbalarda 30 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-16 12:00:46<br>
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