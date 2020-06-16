Kaçak avlanan 37 Kınalı Keklik artık özgür

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Van’ın Erciş ve Gevaş ilçelerinde kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 37 Kınalı Keklik, yeniden doğaya bırakıldı.

Geçen hafta Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalarda 8, Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ekipleri, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 29 Kınalı Keklik, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yaklaşık 1 haftalık bakımlarının ardından 37 Kınalı Keklik, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü personeli tarafından doğaya salındı.

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