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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak avlanan 37 Kınalı Keklik artık özgür

İHA

Van'ın Erciş ve Gevaş ilçelerinde kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 37 Kınalı Keklik, yeniden doğaya bırakıldı.

Kaçak avlanan 37 Kınalı Keklik artık özgür

Van’ın Erciş ve Gevaş ilçelerinde kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 37 Kınalı Keklik, yeniden doğaya bırakıldı.
Geçen hafta Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalarda 8, Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ekipleri, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 29 Kınalı Keklik, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yaklaşık 1 haftalık bakımlarının ardından 37 Kınalı Keklik, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü personeli tarafından doğaya salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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