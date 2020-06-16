Van'da, arazide taşlar arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin bulundu

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalına, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, boş arazide taşların arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar'a bağlı Ongün Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Kırsal alanda yapılan arazi aramatarama faaliyetinde, arazide taşların arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-16 15:20:45<br>
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