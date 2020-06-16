Amerika’nın Sesi Van muhabiri hırsızlıktan tutuklandı

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Voice of America (Amerika’nın Sesi) Van muhabiri olarak çalışan ve hırsızlık suçundan cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sol Gazete adlı haber sitesinde 16 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan “Voice of America Van muhabiri gözaltına alındı” başlıklı haberde, A.A. isimli şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “16 Haziran 2020 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.A. yakalanmış, akabinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir” denildi.

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