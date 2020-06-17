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Van'da ağlara takılı 8 ton inci kefali ele geçirildi

DHA

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) VAN'ın Erciş ilçesinde 54 serpme ve uzatma ağlarına takılı 5 tonu ölü toplam 8 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ve ağlara el konuldu. Kaçak avcılık yapan 9 kişiye ise 18 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şubesi ekipleri...

Van'da ağlara takılı 8 ton inci kefali ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) VAN'ın Erciş ilçesinde 54 serpme ve uzatma ağlarına takılı 5 tonu ölü toplam 8 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ve ağlara el konuldu. Kaçak avcılık yapan 9 kişiye ise 18 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.<br>Jandarma ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şubesi ekipleri de gece-gündüz denetimler yapıyor. Balıkların yumurtalarını bıraktığı Erciş ilçesinin Deliçay ve Zilan çaylarında denetim yapan ekipler, 50 serpme, 4 uzatma ağına takılı 5 tonu ölü toplam 8 ton inci kefali ele geçirdi. Çuvallar dolusu ölü balıklar ekipler tarafından araca taşınıp el konulurken, 3 ton canlı inci kefali de tekrar suya bırakıldı. Kaçak balık avlayan 9 kişi hakkında 18 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-17 09:30:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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