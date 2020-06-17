Otlu peynir bidonlarından 33 kilo eroin çıktı

<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da polisin bir kargo şirketine düzenlediği operasyonda, otlu peynir bidonlarına gizlenmiş 33 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.<br>Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu arama köpeği Zeyna, peynir bidonlarına tepki verdi. Bunun üzerine açılan 3 bidonda, otlu peynirlerin arasına gizlenmiş 25 paket halinde, toplam 33 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.<br>Eroinle ilgili C.T., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/Uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-06-17 10:16:21<br>
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