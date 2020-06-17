Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

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Van Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Sönmez, 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü.

2008 yılında Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevinden Denizli Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı görevine geçici olarak atanan Bilal Sönmez, 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü. Bakanlık onayı ile Cuma günü Van Kültür ve Turizm İl Müdürü olarak geri dönen Sönmez, görevine başladı.

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