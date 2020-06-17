Yanan sazlıktan geriye kuş yuvaları ve kaplumbağalar kaldı

<br>Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesi Gölağzı Mahallesi'nde, geçtiğimiz hafta 100 dönüm sazlık alanda yangın çıktı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alandan geriye, yanmış kuş yuvaları ve kaplumbağalar kaldı.<br>Erciş merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Van gölü kıyısında bulunan Gölağzı Mahallesi'nde, İki hafta önce akşam saatlerinde sazlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, Erciş İtfaiye Müdürlüğü´nü arayarak ihbarda bulundu. Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bataklık bir alan üzerinde olan sazlığa ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saat süren zorlu söndürme çalışmalarının ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı.<br>Yangının ardından sazlıkta ortaya çıkan görüntüler ise yürek sızlattı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda, alevlerden kurtulmayı başaran kaplumbağaların yaşam mücadelesi devam ederken, alevlerin küle dönüştürüp büyük tahribata uğrattığı kuş yuvaları ise yürek burktu. Sazlık alandaki yangından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten yöre sakinleri, "Kimin nasıl yaktığını bilmiyoruz. Burada birçok canlı alevlerin arasında yanıp gitti. Aradan iki hafta geçti. Yangın sonrası yanmış kuş yuvaları ve canlılar içimizi acıttı, biz çok üzgünüz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-06-17 12:14:12<br>

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