Pandemi sürecinde tüm kırsal mahalleler temizlendi

– Van’ın Başkale Belediyesi kırsal mahalleler için özel ekip kurarak genel temizlik çalışması yaptı.

Başkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kırsal mahallerde yaşayan vatandaşların şikâyetleri ve talepleri doğrultusunda 4 kamyon, 3 kepçe ve 4 çöp toplama aracı ile 25 personelle tüm kırsal mahallelere hizmet vermek için bir ekip kurdu. Kurulan temizlik ekibi; her bir mahallede bir hafta boyunca çöp konteynerlerindeki çöplerin alınması, sokaklara dökülen kül ve hafriyat yığınları gibi rutin temizlik işlerini eksiksiz olarak yerine getirdi. Başkale Belediyesine bağlı ekipler tarafından başlatılan çalışmada, bazı kırsal mahallelerde ilk kez temizlik çalışması yapılarak birikmiş çöp ve hayvansal atıklar temizlendi. Kırsal mahallelerdeki yaşam bölgelerinden toplanan hayvansal atıklar ve çöpler mahalle dışına taşınırken, talep olması halinde ise hayvan gübreleri toprak veriminin arttırılması için tarlalara döküldü.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, pandemi döneminde çalışmaların korona virüsle mücadele ve çevre temizliği açısından önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Solak, "Pandemi ile mücadelede en önemli şey temizliktir. Tarihinde çöp toplanmamış ve temizlik yapılmamış mahallerde çalışma yapıyoruz. Bu çalışma ile yaz aylarında korona virüsle mücadele ediyor hem de haşere ve sivrisinek oluşumunu engellemeye çalışıyoruz. Bu yıl karların erimesiyle başlatmış olduğumuz çalışmada kırsal mahallelerde birikmiş hayvansal atık ve çöpleri temizleyerek daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Yurttepe Mahallesi’nde ikamet eden İzzet Tekin adlı vatandaş da, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, köylerinde yapılan temizlik çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdi.

İş makinelerinin bir hafta boyunca köylerinde çalıştığını belirten Uğurlu Mahalle Muhtarı Orhan Atli ise “İki dönemdir muhtarlık yapıyorum. Daha önce bu yönde taleplerimiz vardı. Sağ olsun belediyemiz iş makinelerini köyümüze gönderdi. Bir hafta burada çalıştılar. Kül, hayvan gübresi, çöpler hepsi toplandı. Köyümüz tertemiz oldu. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Solak’a teşekkür ederiz” diye konuştu.

Mahallesinde yapılan temizlik çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Köprüağzı Mahalle Muhtarı Hamdi Beyaz da, “Belediyemizden bu yönde bir talebimiz oldu. Sağ olsunlar ekipler geldi. Mahallemiz baştan sona temizlendi. Kış aylarında biriken kül yığınları ve çöplerimiz alındı. Mahallemiz tertemiz oldu. Çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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