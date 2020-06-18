Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ne yılsonunda devre giriyor

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ‘Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’yle ilgili bilgi veren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, hedeflerinin tesisinin yılsonunda devre girmesi olduğunu söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ‘Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’yle ilgili önemli bilgiler verdi. Van kent merkezi için 2 bin 50 yılına kadar 1 milyona yetecek nüfus planlamasına göre inşa edilen Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde yapım çalışmaları aralıksız devam etiğinin altını çizen Vali Bilmez, bu tesisinin Van’ın en önemli projesi olduğunu belirterek, Van Gölü’nün dünya mirası olduğunu ve bunu gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.



"Arıtma tesisi 150 milyon liralık bir yatırım"

Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin 150 milyon liraya mal olmasını beklediklerini belirten Vali Bilmez, “Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin beton havuz imalatı bitti. Motor siparişleri Avrupa’dan verildi. Elektrik aksamına şuanda çalışılıyor. Bunun birçok parçası süreç içiresinde belirleniyor. Şuan aksayan bir durumumuz yok. Bütçesini temin ettik. İnşallah bizim öngörümüz aralık ayı sonu itibariyle tesisimizi devre almak. Şuan herhangi bir bütçe dar boğazı yok. Yüklenici firmada işini düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyor. Pandemi sürecinde de hafta sonu kısıtlamalarında onları muaf tuttuk. Şuan görünen bir sıkıntımız yok" dedi.



"Arıtma tesisi Van'ın en önemli projesi"

Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisisin Van’ın en önemli projesi olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, "Van Gölü bize miras kalmış bir dünya mirasıdır ve biz bu gölü bundan sonraki nesillere de taşımamız lazım. Ama maalesef en çok kirleten Vanlılar olarak biziz. Bu kirletmenin önüne geçmemiz lazım. Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin 1,5 milyona bitmesini bekliyoruz. Eksik kalırsa biraz daha finans temin etmeye çalışmamız gerekiyor. Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin devreye girmesiyle kirlenen Van Gölü sahilinin dip çamuru temizlenecek. Tuşba Belediyesi İskele’de çok güzel bir sahil düzenlemesi yaptı. Ama maalesef arıtmanın kokusundan dolayı onun bir kısmı kullanılamıyor. Tesisimizin bitmesiyle sahilin tamamını kullanmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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