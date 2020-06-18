Başkan Tanış: “Korona virüsüne rağmen hizmetlerimiz aksamadı”

Van'ın Gürpınar Belediyesi bir yandan korona virüsüyle mücadelesini sürdürürken bir yandan da hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle özel bir ekip kuran Gürpınar Belediyesi, LGS öncesi ilçedeki okulları dezenfekte ederek öğrenciler için hazır hale getirdi. 2019 yılında 170 bin metrekare parke taşı çalışması ile bir rekora imza atan Fen İşleri Müdürlüğü, bu yıl ise korona virüsü salgınına rağmen 130 bin metrekare çalışmayı programa aldı. Bir diğer yandan metruk binaların yıkımını gerçekleştirilen ekipler, aynı zamanda mahalle yollarının bakım ve onarımına aralıksız devam ediyor.

İlçe genelindeki çalışmaları titizlikle takip eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Gürpınar Belediyesi olarak korona virüsüyle mücadelemizi sürdürürken, bir yandan da hizmet üretmeye devam ediyoruz. Korona virüsüne rağmen belediye olarak bütün yükümlülüklerimizi aksatmadan yerine getiriyoruz. Durmuyoruz, taş üstüne taş koymanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

Vatandaşlardan gelen her türlü talebin önemle dikkate alındığını belirten Başkan Tanış, şu ifadelere yer verdi:

“Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz rutin işlerinin yanında şeffaf belediyecilik anlayışıyla eihale üzerinden 130 bin metrekare parke taşı yapım işi ihalesi gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde çalışmalarına başlanacak. Bununla beraber Gürpınar’ın makus tarihini değiştirecek Hoşap ve Fabrikalar projelerinin de ihaleleri kısa süre içerisinde yapılacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında temizlik işlerinin yanında park, bahçelerde bakım ve onarım çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Gürpınar Belediyesi olarak salgınla mücadelenin yanı sıra rutin hizmetlerimizi de aksatmadan aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Millete hizmet yolunda tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyerek yolumuza devam edeceğiz.”

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