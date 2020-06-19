Yavru keklikler emin ellerde Aracında 5 yavru Çil Keklik bulunduran şahsa 7 bin 215 lira idari para cezası kesildi

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, aracında 5 yavru Çil Keklik bulunduran şahsa 7 bin 215 lira idari para cezası kesilirken, yavru kekliklere ise konuldu.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, VanBitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kutu içerisinde 5 yavru Çil Keklik olduğu tespit edildi. Yavru Kekliklere el konulurken, şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bin 575 TL idari para cezası ile 5 bin 640 TL de tazminat bedeli talep edildi. Yetkililer, gayretli çalışmalarından dolayı GevaşYoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

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