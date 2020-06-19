Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Van merkez Tuşba ve İpekyolu ilçesinde vatandaşlar tarafından yavru Kukumav kuşları ve itfaiye personeli tarafından yaralı bulunan Karga, tedavi altına alındı.

Tuşba ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve annesi olmadığına kanaat getirilen 5 yavru Kukumav kuşu ile Van Büyükşehir Belediyesi İpekyolu İlçe Grup Amirliği personelleri tarafından yaralı olarak bulunan Karga, yetkililer tarafından teslim alını. Teslim alınan Karga ile yavru kuşların bakım ve beslenmeleri yapmak üzere Van Yüzüncü Yıl Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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