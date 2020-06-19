Başkan Berge, pandemi sürecini değerlendirdi VESOB Başkanı İsa Berge: “Esnafımızı sıkıntılı dönem bekliyor” “Van’a pozitif ayrımcılığın yapılması gerekiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Berge, pandemi sürecini değerlendirdi VESOB Başkanı İsa Berge: “Esnafımızı sıkıntılı dönem bekliyor” “Van’a pozitif ayrımcılığın yapılması gerekiyor”

İHA

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VESOB) Başkanı İsa Berge, korona virüs pandemisi sürecinde verdiği desteklerle esnafın sıkıntı yaşamasına müsaade etmeyen hükümetin, bundan sonraki süreçte de esnafın ayakta kalması için farklı tedbirler alması gerektiğini söyledi.

Başkan Berge, pandemi sürecini değerlendirdi VESOB Başkanı İsa Berge: “Esnafımızı sıkıntılı dönem bekliyor” “Van’a pozitif ayrımcılığın yapılması gerekiyor”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VESOB) Başkanı İsa Berge, korona virüs pandemisi sürecinde verdiği desteklerle esnafın sıkıntı yaşamasına müsaade etmeyen hükümetin, bundan sonraki süreçte de esnafın ayakta kalması için farklı tedbirler alması gerektiğini söyledi.
Korona virüsün bütün dünyada olduğu gibi Türkiye ve Van’da da sıkıntılı geçtiğini ifade eden VESOB Başkanı İsa Berge, bu süreçte hiç alışık olunmayan bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Korona virüs sürecinde ekonomik ve sosyal hayatın durduğu bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten Berge, “Süregelen ticaret düzeninin bozulması anlamında tahribatlar devam ediyor. Hükümetimiz tarafından yapılan krediler çok zamanında ve yerli yerinde oldu. Çünkü esnafımız o dönemde zor durumdaydı. Kredilerin ilk olarak esnaf ve sanatkara verilmesi, Cumhurbaşkanımızın esnafın yanında olduğunun en güzel göstergesidir. Ben bu anlamda verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Korona virüs sürecinde kapatmanın aksine kayıt yapan esnafımız oldu”
Korona virüs sürecinde dükkanını kapatan esnafın olmadığını aksine kayıt yapan esnafın bulunduğuna dikkat çeken Berge, “Şimdiye kadar vergi levhası olan esnafımız vardı ama esnaf sanatkara kaydı yoktu. Bu esnaflarımızda maalesef krediden faydalanamıyordu. Bu anlamda esnaflarımız kayıt yaparak kredi alma şansına sahip oldu. Şu ana kadar bin 400’e yakın bir kayıt yapılıp buna karşın yaklaşık 250 terk yapıldı. Ancak bundan sonra esnafımızı zorlu bir dönem bekliyor. Çünkü önümüzdeki süreçte bu paranın geri ödemesi var. Esnaf sanatkarımız bu süreçte kazandığı parayı ailesine harcadı, iş yerine harcamadı. Bu para ödemesi esnaf sanatkarımıza ciddi bir yük getirecek. Çünkü 6 ay sonra alınan bu kredilerin ödenmesi başlayacak. Yani ekim kasım aylarında esnaf sanatkarımızı sıkıntılı bir dönem bekliyor. Bundan sonraki süreçte terk eden esnaf ve sanatkarımız olacaktır. Dileğimiz hükümetimiz farklı bir tedbir alır da esnaf sanatkarımız tekrar ayakta kalır. Pandemi sürecinde 80 milyon TL’ye yakın bir kredi esnafımıza verildi. Bu da Van esnafımız için sevindiricidir. Özellikle bu anlamda esnafımız için gecesini gündüzüne katan Halk Bankası müdürleri ve çalışanlarına, oda başkanlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Van’ın pazara erişim sıkıntısı var”
Açıklamalarında Kapıköy Gümrük Kapısının açılmasıyla ilgili konuşan Başkan Berge, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İran bizim olmazsa olmazımızdır. Van’dan da ziyade bölge ve ülke ekonomisi içinde önemlidir. Bizim ticaret yapacak başka bir alanımız yok. Bu anlamda Van’a pozitif bir ayrımcılığın yapılması gerekiyor. Van’ın pazara erişim sıkıntısı var. Buradan en yakın ilimiz Diyarbakır ve Malatya’dan başlıyor. Bu da 500600 kilometre demektir. Bu anlamda Van’a pozitif bir ayrımcılık yapılmazsa esnaf ve tüccarımız zorda kalacaktır. İran, esnaf ve sanatkarımızın ekmek kapısıdır. Bu kapsamda İran pazarının bir an evvel açılması gerekiyor. Elbette ki her şeyin başı sağlık diyoruz. Ancak İran pazarına erişim konusunda çok hızlı tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Biz korona virüs sıkıntısını İran’dan beklerken İstanbul’dan geldi. İran bu kadar Van ile iç içe olmasına rağmen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in aldığı yerinde önlemlerden dolayı sıkıntı yaşamadık. Bu anlamda valimize teşekkür ediyor, yeni pazarların oluşabilmesi ve Van’ın ekonomisinin tekrar ayağa kalkması için valimizden İran’a olan ticaretimizin açılmasını talep ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu da korona virüs modası Van'da maske kullanımını özendirecek fikir Van’daki firma tek kullanımlık renkli tıbbi maske üretimine başladı Tek kullanımlık rengarenk maskelere iç piyasada büyük rağbet
YEREL HABERLER Bu da korona virüs modası Van'da maske kullanımını ...
Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı
Yavru keklikler emin ellerde Aracında 5 yavru Çil Keklik bulunduran şahsa 7 bin 215 lira idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Yavru keklikler emin ellerde Aracında 5 yavru Çil ...
Van’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Van’da bir mahalle karantinaya alındı
Van’da yakalanan kaçak göçmenlerde ilk kez korona virüs vakası çıktı
YEREL HABERLER Van’da yakalanan kaçak göçmenlerde ilk kez korona ...
Bulduğu boynuzlu baykuşu kucağında taşıyarak polise teslim etti
YEREL HABERLER Bulduğu boynuzlu baykuşu kucağında taşıyarak polise ...
Van’da yenilenebilir enerji üretim tesisine hibe desteği
YEREL HABERLER Van’da yenilenebilir enerji üretim tesisine hibe ...
İpekyolu kaliteli ve güvenli yollara kavuşuyor
YEREL HABERLER İpekyolu kaliteli ve güvenli yollara kavuşuyor
Van’da kaçak su kullanımına sıkı takip
YEREL HABERLER Van’da kaçak su kullanımına sıkı takip
Van’da LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım
YEREL HABERLER Van’da LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım
Van Büyükşehir Belediyesi 30 yeni köprü inşa edecek
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 30 yeni köprü inşa edecek
Başkale’deki okullarda LGS hazırlığı
YEREL HABERLER Başkale’deki okullarda LGS hazırlığı
Erciş Belediyesinden kilitli parke taşı döşeme çalışması
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden kilitli parke taşı döşeme ...
Çaldıran Belediyesinden temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden temizlik seferberliği
Vali Yardımcısı Atar’dan Gevaş’a ziyaret
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Atar’dan Gevaş’a ziyaret
Büyükşehir arazi yollarını açtı, çiftçinin yüzü güldü
YEREL HABERLER Büyükşehir arazi yollarını açtı, çiftçinin yüzü güldü
Gevaş Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı
YEREL HABERLER Gevaş Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı
Kaymakam Aslan’dan Türk Kızılayına anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan’dan Türk Kızılayına anlamlı ziyaret
Elektrik faturasında online ödeme dönemi
YEREL HABERLER Elektrik faturasında online ödeme dönemi
İpekyolu’ndaki çöp kutuları yıkanarak dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER İpekyolu’ndaki çöp kutuları yıkanarak dezenfekte ...
Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarının Ankara temasları devam ediyor
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarının Ankara ...
Başkan Tanış: “Korona virüsüne rağmen hizmetlerimiz aksamadı”
YEREL HABERLER Başkan Tanış: “Korona virüsüne rağmen hizmetlerimiz ...
Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ne yılsonunda devre giriyor
YEREL HABERLER Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ne ...
Van'da vaka artışları sürüyor, caddeler kalabalıktan geçilmiyor
YEREL HABERLER Van'da vaka artışları sürüyor, caddeler kalabalıktan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X