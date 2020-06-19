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İpekyolu Belediyesinden ‘Sahil Bandı’ projesi İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan: “Bu projeyle ilçemizin çehresini değiştirmeyi hedefliyoruz”

İHA

– Van'ın İpekyolu Belediyesi hayata geçireceği ve bölgenin prestijli projelerinden biri olan "Sahil Bandı" projesiyle ilçenin çehresini değiştirmeyi hedefliyor.

İpekyolu Belediyesinden ‘Sahil Bandı’ projesi İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan: “Bu projeyle ilçemizin çehresini değiştirmeyi hedefliyoruz”

– Van’ın İpekyolu Belediyesi hayata geçireceği ve bölgenin prestijli projelerinden biri olan “Sahil Bandı” projesiyle ilçenin çehresini değiştirmeyi hedefliyor.
İpekyolu Belediyesi tarafından ilçenin sınırları içerisinde bulunan 2,8 kilometrelik kıyı şeridindeki ‘Sahil Bandı’ projesinin yapımına bu yıl başlanacağı bildirildi. 3 yıl sürecek ‘Sahil Bandı’ projesi, Van Gölü’ne dökülen Akköprü Deresi ile Kirman Deresi mevkiine kadar uzanan sahil şeridi üzerinde uygulanacak.

“Büyük proje için ahır yıkımlarına 14 Haziran’da başlanmıştı”
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan kurul, kentteki ahırların şehir dışına taşınmasına yönelik kararın uygulama safhasına geçilmesini kararlaştırmıştı. Kararın ardından İpekyolu Belediyesi tarafından meclis kararıyla ilçe merkezinde bulunan; doğaya, insan sağlığına ve özellikle Van Gölü’ne zarar veren hem çevre hem de görüntü kirliliği oluşturan 110 ahırın kaldırılmasına yönelik yıkım çalışmalarını 14 Haziran’da başlatmıştı. Yıkım çalışmaları kapsamında ilk olarak İpekyolu Belediyesinin bölgeye hitap edecek olan prestij projelerinden olan 2,8 kilometrelik ‘Sahil Bandı’ projesinin başlayacağı yer olan Buzhane Mahallesi’ndeki ahırların yıkımı gerçekleştirilmişti.

“Projenin uygulanmasında herhangi bir engel yok”
Van Gölü’nün ve Van Kalesi’nin kesiştiği bölgede bulunan 2,8 kilometrelik sahil uzunluğuna sahip alanda hayata geçirilecek olan projeyle ilgili bilgiler veren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, proje alanında daha önce birçok bölgede arazi işgallerinin olduğunu, yürütülen uzun çalışmalar sonucunda toplam proje uygulama alanı olan 1,4 milyon metrekare arazinin İpekyolu halkına kazandırıldığını ve proje uygulamasında herhangi yasal bir engelin kalmadığını ifade etti.

“Bu proje ilimize örnek olacak”
Başkan Vekili Aslan, hayata geçirilecek proje için önce tapu iptal davaları, daha sonra tarihi alanlar ile iç içe yapılacağı için koruma kurulları ve ilgili kurum yetkilileri ile toplantılar düzenleyerek yasal alt yapısını oluşturduklarını belirterek, "Ayrıca görüntü ve koku kirliliği oluşturan katı ve sıvı atıkları dereler vasıtasıyla Van Gölü’ne akıtan tüm ahırları sahilden kaldırıyoruz. Doğası, tarihi, kalesi ve gölü ile ülkemizin en önemli turizm potansiyellerinden birini içinde barındıran ilimize örnek olacak sahil bandı projesi için 2020 yılı başında yapılan fizibilite çalışmalarının ardından ilimizin ve İpekyolu ilçemizin yüz ölçüm olarak en büyük alana sahip sahil bandı çalışmamızın startını veriyoruz” dedi.

“İpekyolu’na yakışır proje”
Bugüne kadar herhangi bir çalışmanın yürütülmediği alanda projeyi hayata geçireceklerini aktaran İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, projenin yasal altyapısının hazır olduğu bilgisini verdi. Aslan, “Hayata geçirilecek sahil bandı projesi; ailelerin, ilçe sakinlerinin ve ilimizilçemize gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi olacak. Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçemizin tarihi ve kültürel zenginliklerine, doğal güzelliklerine sahip çıkmak istiyoruz. Proje kapsamında tarihi ve doğal güzellikler korunarak, başta ilimizin değerlerini anlatan Akdamar Adası, Van Kalesi, Hüsrev Paşa Camii gibi tarihi ve kültürel temaların olduğu ‘Minyatür Van’ adını verdiğimiz nadide bir eserimiz olacak. Yine çocukların çok eğleneceği Kül Kedisi, Pamuk Prenses, Buz Devri temalarının olacağı ‘Masal Diyarı’ çalışmamızı inşa edeceğiz. Kompleks bir alan oluşturmayı planlıyoruz. Bu plan içerisinde o alanda yürüyüş, bisiklet, koşu yolları, iskeleler, oturma ve dinlenme birimleri, plaj voleybolu sahası, basketbol ve voleybol sahası, mini spor alanı, çocuk oyun alanları, kamelyalar, oturaklar, yel değirmenleri, seyir terasları, seyir iskelesi, piknik alanları, ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları, Van Gölü’ne akan derelerin taş duvarlarının yapılması ve ıslahı ile 500 araçlık otopark, 2,8 kilometrelik sahilde aydınlatma direkleri ile estetik ve çevreci bir aydınlatma gibi sosyal amaçlı düzenlemeler yapacağız. Bu proje ile ilçemizin çehresini değiştirmeyi hedefliyoruz. İlimizin ve İpekyolu halkımızın hizmetine girecek olan projemizin, tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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