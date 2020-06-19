Erciş´te Çubuklu Mahallesi karantina altına alındı

<br>Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)-VAN´ın Erciş ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Çubuklu Mahallesi'nde, Ankara´dan akrabalarını ziyarete gelen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, mahalle karantinaya alındı <br>Erciş ilçesine bağlı 2 bin 250 kişinin yaşadığı Çubuklu Mahallesi'ne akrabalarını ziyarete gelen bir kişi, hastalanınca yakınları tarafından Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmi açıklanmayan vatandaşın yapılan kontrollerinde covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı. Ailesi ve yakınları da filyasyon ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirildi. <br>Ailede bir kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine de Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararı ile halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla mahalle karantinaya alındı. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-06-19 17:01:08<br>
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