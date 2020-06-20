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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerin salgın gölgesinde LGS heyecanı

İHA

Türkiye geneli düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı korona virüs tedbirleri kapsamında Van'da da 32 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Öğrencilerin salgın gölgesinde LGS heyecanı

Türkiye geneli düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı korona virüs tedbirleri kapsamında Van'da da 32 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor.
Bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da LGS maratonu saat 09.30 itibariyle başladı. Kentte 8. sınıftan mezun olan 32 bin öğrenci, 377 okulda sınava girdi. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, sabahın erken saatlerinde velileriyle sınav olacakları okula gelen öğrenciler, saat 09.00 itibarıyla okula alınmaya başlandı. Maske takan öğrenciler güvenlik görevlilerin ilk kontrolüyle okula alınırken, tedbirler nedeniyle veliler okul bahçesine dahi alınmadı. Heyecanlı bekleyişin ardından okula alınan öğrenciler, iyi bir lisede eğitim görebilmek adına adeta ter dökecek.
Korona virüs gölgesinde sınav heyecanı yaşayan adaylar, salgından dolayı dışarı çıkmadıklarını, evde sürekli çevrim içi denemeler çözdüklerini söyledi. Adaylar, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde aldıkları derslerin faydalı olduğunu ve birçok eksikliklerini de tamamladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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