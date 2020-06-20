Otlu peynir bidonundan 2 kilo metamfetamin çıktı

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<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 peynir bidonunda, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Peynir bidonlarının sahibi yolcu gözaltına alındı. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente bir kişinin, yolcu otobüsüyle uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen yolcu otobüsü, Van-Bitlis Karayolu üzerindeki Gevaş Balaban Yol Kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada, 2 otlu peynir bidonunda 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Adı açıklanmayan peynir bidonlarının sahibi yolcu gözaltına alındı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-20 13:16:16<br>

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