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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gevaş’ta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İHA

Van'ın Gevaş ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gevaş’ta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Balaban Yol Kontrolünde, şüpheli bir şahsın uyuşturucu taşıyacağı bilgisinin alınması üzerine, bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste seyahat eden şüpheli bir şahsın eşyalarında yapılan aramada, peynir bidonlarının içerisine gizlenmiş vaziyette 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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