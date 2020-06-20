İl Sağlık Müdür Doç. Dr. Sünnetçioğlu; “Salgınla mücadelede hastanelerimizin önemi”

Van İl Sağlık Müdür Doç. Dr. Sünnetçioğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve temasın azaltılması amacıyla hastane içerisinde pandemi polikliniği oluşturulduğunu söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasının pandemi hastanesi olarak hizmet verdiğini ifade eden Van İl Sağlık Müdür Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Covıd19 esas olarak solunum sekresyonları (tükürük, balgam vb.) ile bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklarla kirlenen yüzeylere, diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göze götürmesi ile bulaşmaktadır. Bu nedenle el hijyeninin yanı sıra, ellerin sık temas ettiği yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu salgının kontrolü için önemlidir. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binamız pandemi hastanesi olarak hizmet vermektedir, Olağanüstü durumlarda Hastanenin, korona virüsle mücadelede de aktif rol alıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında, şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve temasın azaltılması amacıyla hastane içerisinde pandemi polikliniği oluşturulurken, korona virüs semptomuyla hastaneye gelen hastalar burada ön muayeneden geçiyor. Doç. Dr. Sünnetçioğlu, İstirhamım hastasını veya cenazesini almaya gelen vatandaşlarımızdan pandemi hastanelerimiz önlerinde karabalık ortam oluşturulmaması istemekteyiz virüs bulaş riskini artırmaktadır” dedi.

Korona virüs ile zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Virüs salgınıyla mücadele etmenin, hastanelerde olağanüstü tedbirler almanın elbette ki son derece önem taşıdığını bilmekteyiz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binamızda sağlık hizmetlerimiz aksamadan devam etmektedir. Bilindiği gibi Covid19 pandemisi sonrası normalleşme sürecine aşamalı bir şekilde 1 Haziran’dan itibaren girilmiş olup bu çerçevede Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tüm birimlerimiz, kliniklerimiz hizmete girmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmıştır. Yine dünyada olduğu gibi bizde de Covid19 salgınından en çok sağlık çalışanları etkilenmektedir. Normalleşme sürecinde Covid19 bağlı olarak hastalarımızı korumak için ameliyathane faaliyetlerimizi bir süreliğine tedbir amaçlı durdurduk. Ancak, acil ameliyatlarımızı en üst seviyede önlemler alarak devam ettirmekteyiz. Ameliyathane çalışanlarımızın filyasyonu tamamlandıktan sonra en kısa sürede tam kapasiteli olarak ameliyat hizmetlerimiz yeniden devam edecektir. İpekyolu ilçemizde bulunan hastanemizi pandemi hastanesi olarak hizmet vermekte. Burada pozitif hastalar, izolasyon ve karantinaya alınan hastalarımız bulunmakta. İyileşme sonrası evlerine taburcu edilmekte. Vatandaşlarımıza çağrımız o ki temizliğe dikkat et, kalabalığa çıkma, maske tak, elini sık sık sabunlu suyla yıka, kolonya veya dezenfekte ile silin mesafenizi koruyun salgın bitmiş değil hastalık belirtisi olan kişilerin aile bireylerinden ve toplumdan uzak durmasını sağlık kurumuna müracaat etmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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