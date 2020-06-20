Bahçesaray’da köprü genişletme çalışmaları

Van’ın Bahçesaray ilçesi KöşkAltındere Grup yolundaki dar köprüler genişletildi.

Bahçesaray ilçesine bağlı KöşkAltındere Grup yolundaki dar köprüler, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından genişletilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmayla mahalle halkının büyük bir sıkıntıdan kurtulduğunu ifade eden AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, “Belediye meclis üyeleri ile alan çalışmalarımızda KöşkAltındere Grup yolu mevkiindeki dar köprüleri tespit ettik. Konuyu Bahçesaray Şantiye Şefi Abdullah Karca ile Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı aynı zamanda Yol Yapım ve Bakım Onarım Daire Başkanı İbrahim Ateş beye ilettik. Bugün gerekli çalışmalar yapıldı, köprüler genişletildi. Hayırla uğurlu olsun inşallah. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez çok teşekkür ederim. Yerinde tespit ettiğimiz sorun ve sıkıntıların çözüm odalık hızlı sonuçlar almamıza destek oldukları için” dedi.

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