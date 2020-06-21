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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Hentbol takımı, sponsor bulamadığı takdirde ligden çekilecek

İHA

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Lige yükselen Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Hentbol takımı, sponsor bulamadığı takdirde ligden çekilecek.

Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Hentbol takımı, sponsor bulamadığı takdirde ligden çekilecek

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Lige yükselen Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Hentbol takımı, sponsor bulamadığı takdirde ligden çekilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Lig D Gurubu’nda yer alan Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Hentbol erkeler takımı, ligi 9 puanla 2. sırada tamamlayıp playoff grubuna katılmaya hak kazandı. Dünyayı etkisi altına alan pendemi dolayısı ile Türkiye Hentbol Federasyon Başkanlığınca tüm liglerin tescil edilmesiyle Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Hentbol takımı 1. Lige alındı. 20202021 sezonunda THF Hentbol 1. Lig Can Çağnay sezonunda Van’ı temsil edecek olan Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Hentbol takımı, sponsor bulamadığı takdirde ligden çekilecek.
Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Van Erek Beş Yıldız olarak Van'ımızı en iyi şekilde her zaman temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Tüm imkansızlıklara rağmen 1. Lige çıkmayı başardık. 20202021 THF Erkekler 1. Ligi'nde Van'ı temsilen 16 maçımızı Van'da, 16 maçımızı ise deplasmanda oynamak üzere toplam 32 lig maçı oyanayacağız. Bunun yanı sıra THF Erkekler Türkiye Kupasında Van'ı temsilen Süper Lig ve 1. Lig takımları ile birlikte yer alacağız. Türkiye kupasında başarı gösterildiğimiz taktirde üst turlara kalarak maçların TRT Spor 2. kanalından ve lig maçlarının Çay Tv ve ilimiz kanalı Van Tv gibi kanallarda yer alacağı maçlarımız olacaktır" dedi.

"Destek bulamazsak takımı ligden çekeceğiz"
Altyapımızda ve A takımın tamamının Vanlı sporcularımızdan oluştuğunu ifade eden yönetim, "Van Erek Beş Yıldız Hentbol takımı olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın, başta Van Büyükşehir Belediyelerimizin, Vanlı iş adamlarının, Van’ın takımı olan Van Erek Beş Yıldıza sahip çıkmamaları ve destek olmalarını istiyoruz. Destek olmamaları durumunda takımı 1. ligden çekeceğimizi büyük bir üzüntü ile dile getirmek zorundayız" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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