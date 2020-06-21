İpekyolu Belediyesi ve Haçiko Derneğinden sokak hayvanlarına mama desteği

Van’ın İpekyolu Belediyesi ve Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (Haçiko Derneği) işbirliğinde sokak hayvanları için belirlenen alanlara mama bırakıldı.

İpekyolu Belediyesi, toplumda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesini sağlamak ve bu doğrultuda kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla ilçenin muhtelif bölgelerindeki sahipsiz hayvanları beslemek için çalışmalar yürüttü. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Haçiko gönüllüleri, sahipsiz sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanları doğal yaşam ortamlarına geri kazandırmak, yardıma muhtaç hayvanların bakım ile tedavilerini sağlamak ve kamuoyunun ilgisini bu yöne çekmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Haçiko Derneği Van Şubesi ile İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla Kent Park’ta toplanarak Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan Sıhke Gölü’ne geçerek buradaki sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, “Her mevsim ve tüm olumsuz şartlara rağmen sokak hayvanlarının yanında olmaya ve onların barınma, mama ve tedavileri için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi kurum olarak kendimize bir görev olarak görüyoruz. Haçiko Derneği ile birlikte burada olmaktan, sokak hayvanlarına bir nebzede olsun bir şeyler yapabilmekten mutluluk duyuyoruz. İlimizde sokak hayvanları için uğraşan ve çabalayan öncü bir belediyeyiz. İpekyolu Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğümüz çalışmalarla sokak hayvanlarının yanında olmaya, onların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Faaliyetlerimizde bizleri yalnız bırakmayarak can dostlarımıza gönüllü olarak destek olan Haçiko Derneği Van Şubesine ve gönüllülerine canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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