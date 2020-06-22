Tuşba Belediyesi ilaçlı suyla caddeleri yıkıyor

Van'ın Tuşba Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında oto sanayi sitesi girişindeki yollar ilaçlı suyla yıkandı.

Tuşba Belediyesi tarafından başlatılan çevre temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediyenin sorumluluk alanlarından biri olan ve ilçenin en işlek bölgesi konumundaki oto sanayi sitesi, Tuşba Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek ilaçlı suyla yıkandı.

Oto sanayi sitesinde çalışan Reşit Yılmaz isimli şahıs, belediyenin bu hizmetinden oldukça memnun olduğunu belirtti. Yılmaz, “Oto sanayi sitesinde günde binlerce araç ve insan giriş çıkış yapmaktadır. Haliyle çevre kirliliği oluşuyor. Belediye ekiplerinin yapmış olduğu çalışma hem görünüş hem de hijyenik acısından çok önemlidir. Bu çalışmalarının özellikle pandemi sürecinde devam etmesi biz sanayi sitesi çalışanlarını oldukça memnun ediyor. Çalışmalarından dolayı belediye yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

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