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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu’ndan korona ve KKKA uyarısı

İHA

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs salgınına karşı mücadelenin devam ettiğini belirterek, "10 Haziran itibariyle Türkiye genelinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış olduğunu görüyoruz" dedi.

Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu’ndan korona ve KKKA uyarısı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs salgınına karşı mücadelenin devam ettiğini belirterek, “10 Haziran itibariyle Türkiye genelinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış olduğunu görüyoruz” dedi.
Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı nezdinde korona virüs salgınına karşı mücadelenin devam ettiğini ifade eden Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Korona virüs salgını nedeniyle ‘evde kal’ çağrılarımıza uyan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Tabi ki bu zorlu süreç bitmiş değil. Birçok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmadı. Ancak normalleşme sürecinin başlaması ve havaların da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlarımıza iki uyarıda bulunmak istiyorum. Birincisi içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçteki korona virüs salgını halen bitmiş değil. Dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek sosyal mesafe, maske ve tedbirin elden bırakılmaması gerekir. İkinci uyarım ise havaların ısınmasıyla vatandaşlarımızın piknik alanlarına akın ettiği görülmektedir. 10 Haziran itibariyle Türkiye genelinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış olduğunu görüyoruz. İnsanlar evlere çekilince bu tür alanlarda kene, örümcek gibi canlıların daha rahat kullanım alanları haline geldi. Dikkat edilmesi gerekir” dedi.

“Biz sağlık çalışanları olarak vatandaşlarımızın yanında olduk”
Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, pandemi sürecinde ailelerin çok daha dikkatli olduğunu gördüklerini belirterek, “Valimiz Mehmet Emin Bilmez koordinatörlüğünde ve biz sağlık çalışanları olarak vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu süreçte en çok emek verenin sağlıkçılar olduğunu belirtmek isterim ve bize düşen bu hassas süreçte görevimizi en iyi şekilde yerine getiren fedakar sağlıkçılarımıza elimizden gel desteği vermektir” diye konuştu.

“Pandemi sürecini atlatmış değiliz”
“Pandemi sürecini atlatmış değiliz, vatandaşlarımızdan durumun ciddiyetini, hafife almamalarını istiyoruz” diyen Doç. Dr. Sünnetçioğlu, şöyle devam etti:
“Gerek havaların ısınmasıyla birlikte piknik alanlarına akın eden vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumadıkları görülmektedir. Vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz uyarılara uymasını ve toplu olarak bir araya gelmemesini istiyoruz. Maske ve sosyal mesafe noktasında gerekli hassasiyeti gösterdiğimiz takdirde, süreci daha hızlı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Piknikçilerin gittikleri yerlerde kene ve örümceklere karşı dikkatli olmaları gerekir. Sıcakların artmasıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış olduğunu görüyoruz. İl Sağlık Müdürlü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımız tarafından da çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle yaz ve sonbahar aylarında görülen KKKA hastalığının, kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık, virüs taşıyan hayvanların ve hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarıyla korunmasız temas sonucunda da insanlara bulaşabiliyor. Ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı ve halsizlik en sık görülen bulgulardır. Hastalık kontrolünde kişisel korunma önlemleri büyük önem taşıyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden korunmak için; tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile çıkarmalıdır. Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir.”

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