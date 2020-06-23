Erciş'te kafes avcısına ceza 3 kişiye toplam 7 bin 537 TL idari para cezası kesildi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak keklik avlayan 3 kişiye toplam 7 bin 537 TL idari para cezası kesilirken, Kınalı Keklik ve kafeslere el konuldu.

Erciş Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında kapalı kasa kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında kafeslerde 3 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, kafes avcılığı yapan şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 5 bin 625TL idari para cezası ile bin 912 TL de tazminat bedeli talep edilirken, 3 Kınalı Keklik, kafes ve yakalama malzemesine el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.