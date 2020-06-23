Van'da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'ın Gevaş, İpekyolu ev Tuşba ilçelerinde da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Genç Sığırcık, 1 Kaya Güvercini ve 2 Küçük Karga tedavi altına alındı.
Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından yaralı olarak bulunan Genç Sığırcık ile İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 1 Kaya Güvercini ve 2 Küçük Karga, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.