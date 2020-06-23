Van'da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Van'ın Gevaş, İpekyolu ev Tuşba ilçelerinde da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Genç Sığırcık, 1 Kaya Güvercini ve 2 Küçük Karga tedavi altına alındı.

Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından yaralı olarak bulunan Genç Sığırcık ile İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 1 Kaya Güvercini ve 2 Küçük Karga, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.