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İpekyolu Belediye Başkan Vekili Aslan: “30 kırsal mahallemize semt sahası yapıyoruz" Başkan Vekili Aslan; “Gençlerimize değer verdiğimizi hissettirmemiz gerekiyor” “Başarılı olan birçok alanda genç yeteneğimiz var”

İHA

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 30 kırsal mahallede semt sahaları yapacaklarını söyledi.

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Aslan: “30 kırsal mahallemize semt sahası yapıyoruz" Başkan Vekili Aslan; “Gençlerimize değer verdiğimizi hissettirmemiz gerekiyor” “Başarılı olan birçok alanda genç yeteneğimiz var”

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 30 kırsal mahallede semt sahaları yapacaklarını söyledi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sosyal projeler hakkında bilgi paylaşarak, gençlere önemli müjdeler verdi. Van’da 300 bin civarında genç nüfusun bulunduğunu belirten Başkan Vekili Aslan, “Van Kalesi yanında hazırladığımız proje içerisinde sportif alanlarımız da olacak. İpekyolu Belediyesi’nin bir tane spor kompleksi yok. Karşıyaka ve Erçek’te bir tane var. Küçük halı saha hüviyetinde ama orada saha açalım bizim kızlarımız da gelsin, çocuklarımız da gelsen, gençlerimiz de gelsin amacındayız. Voleybol, hentbol, basketbol, tenis, atletizm yapabileceğimiz orada uygun alanlarımız olsun. İnşallah kalenin orada sadece zeminde biraz problem var, onu da çözmeye çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda ihalesine de çıkacağız ve 30 kırsal mahallemize semt sahası yapıyoruz. Her köye gittiğimde bakıyorum çocuklar dağda, derede tepede. Ama doğru düzgün o kadar elverişli alanlar olmasına rağmen futbol sahası yok. Biz o çocuklarımıza bunu yapsak bile yeter. Uygun alan olan yerlerde o alanlara, olmayan yerlerde okul bahçelerine bu yatırımları yapacağız. Ama açık olacak kızlarımıza, çocuklarımıza bazı yerlerde kültürel sebeplerden ötürü belki kızların oynamasını istemezler ama ilk başta atıştıralım bunları. Çocuklarımızın spor yapacağı güzel alanlar oluşturacağız” dedi.

“Gençlerimize değer verdiğimizi hissettirmemiz gerekiyor”
15 köyde semt sahası çalışmalarının kısa süre sonra başlayacağını belirten Başkan Vekili Aslan, “Basketbol, voleybol ve hentbol sahası şeklinde ve 30 tane köyümüzden de şu an 15 tanesini belirledik. Fen İşleri Müdürlüğümüz girecek, alanı düzeltecek. Kale direklerimizi iki tane bazen büyükler geliyor çocuklar oynayamıyor. Onlara da alternatif bir yer yapalım dedik. Futbol sahalarının etraflarını tel örgülerle öreceğiz. Ortasını doğal çimlerle ekeceğiz. Bu bile o çocukların mutlu olmasına yeter. Hatta onlara malzeme vereceğiz. Futbol takımı kuracağız, basketbol takımı kuracağız. Kendi aralarında lig yapacağız, yarıştıracağız, ödüllerimiz olacak. Benim amacım her hafta bir kaç tane köye gidip onlarla bir gün geçirmek. O çocuklarla maç yapacaktım. Sporu çok çok seviyorum. Ama pandemi süreci bunu etkiledi. O çocuklar kaymakamla bir gün geçirecekti ve bu onların hayatında çok önemli bir izi bırakacaktı. 30 tane futbol takımı, iki lig kuralım dedik. Ben hepsiyle en az bir kere maç yapacaktım. Malzemelerini, ayakkabılarını, soyunma kabinleri yapacağız. Kendilerini değerli hissetsinler. Birbirlerine götürüp getirelim, maç yaptıralım, servislerini verelim. Onlara değer verdiğimizi hissettirmemiz gerekiyor. Köydeki vatandaşlarımıza 60 yaş üstündekilere bilgi yarışmaları yaptırdık. Hepsine bunu yaptıracaktık. Ondan sonra bunu 40 yaşa çekecektik. Sonra gençlere yapacaktık. Ama maalesef pandemi süreci bunu etkiledi” ifadelerini kullandı.

“Başarılı olan birçok alanda genç yeteneğimiz var”
Pandeminin bütün yapacakları sosyal projelerin önüne ket vurduğunu belirten Başkan Vekili Aslan, “Online spor aktiviteleri yaptık. Şuan kurslarımız var. YKS kursları yaptık. Spor kulübü kurduk, çünkü birçok alanda genç yeteneğimiz var. Hem onları tespit edelim, hem onları belediyenin imkânlarıyla ulusal ve uluslararası yarışmalarda ilimizi temsil ettirelim, Ülkemizi temsil ettirelim istedik ve o amaçla kurduk. 10’a yakın branşımız var. Futbol, basketbol, hentbol diğer alanlar hem erkeklere hem kızlara hiçbir ayrım gözetmedik. Futbol takımlarımız olacak ve burada en başarılıları olsun istedik. Bunları yetenek yarışmalarıyla seçtik. Bütün okullarda, ilgili köylerde yeteneklerine göre bunları tespit ettik. Okul dışından birisi müracaat etmek isterse yardımcı oluyor arkadaşlarımız. İlla öğrenci olmasına da gerek yok. O çocukların bizim belediyemizin Spor Kulübü altında farklı algılar oluşturulmasını istedik. Devlet olarak, belediye olarak imkanlarımız var mı var. Temiz düzgün bir yönetim kurulumuz olsun, bu gençlerimize sahip çıkalım tek bir amacımız var başarılı oldukları, yetenekli oldukları bir alanda maddi imkansızlıkları varsa biz destek olalım. Bizi temsil etsinler. İlçemizi ve ilimizi ve Ülkemizi temsil etsinler. Bu amaçla Spor Kulübünü kurduk. Yönetim kurulunda çok değerli arkadaşlar var. Her türlü desteği de sağlıyoruz. Covid19 belimizi öyle bir kırdı ki keşke olmasaydı. Çok güzel olacaktı. Yani inşallah artık sonbahara doğru mu başlarız, bilemiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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