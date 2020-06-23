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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba Belediyesinden sahil temizliği

İHA

– Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, yüzme sezonunun başlamasıyla birlikte hafta sonu tatillerini Van Gölü sahillerinde geçiren vatandaşların geride bıraktığı tonlarca çöpü toplayarak geri gönderme merkezine taşıdı.

Tuşba Belediyesinden sahil temizliği

– Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, yüzme sezonunun başlamasıyla birlikte hafta sonu tatillerini Van Gölü sahillerinde geçiren vatandaşların geride bıraktığı tonlarca çöpü toplayarak geri gönderme merkezine taşıdı.
Korona virüs salgını nedeniyle zaman zaman yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardında 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci ve hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Vanlılar, hafta sonu kendilerini Van Gölü sahiline attılar. Özellikle hafta sonu tatilini Mollakasım ve Ayanıs başta olmak üzere Bardakçı Mahallesi sahilinden başlayarak Sağlamtaş Mahallesi’ne kadar devam eden yaklaşık 60 kilometrelik Van Gölü sahilinde piknik yapan tatilcilerin gelişi güzel çevreye attıkları cam, pet şişe, poşet parçaları ve organik atıklar gibi tonlarca çöpü toplamak ise belediye ekiplerine kaldı.

“Temiz bir Tuşba, halkın desteği ile mümkün olur”
Temiz bir kentin oluşturabilmesinin ancak duyarlı vatandaşların desteği ile mümkün olacağını ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, en iyi ve kalıcı temizliğin ise hiç kirletmemek olduğunu dile getirdi. Herkesin temiz bir çevre istediğini belirten Başkan Akman, bunun da ancak vatandaşın çöplerini çöp konteynerlerine atması ve üzerine düşeni yerine getirmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

“Sahillerimiz temiz kalsın”
Tuşba Belediyesi olarak ‘Sahillerimiz temiz kalsın’ sloganı ile başlattıkları kampanya çerçevesinde belli bölgelere çöp konteynerleri bıraktıklarını ve uyarı levhaları astıklarının altını çizen Başkan Akman, ayrıca yaz ayları boyunca halkın özellikle hafta sonları yoğun olarak gittikleri sahillerde belediye ekiplerinin düzenli olarak çevre temizliği yapacaklarını söyledi. Başkan Akman, “Temiz bir Van Gölü sahili için adeta bir seferberlik başlattık. Halkımızın bu değere sahip çıkmalarını istiyoruz. Lütfen buraları kendiniz için temiz tutunuz. Eğer biz kirletmezsek bu güzelim sahillerimiz kirlenmez” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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